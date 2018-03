Авто Мания Емблематичната "папийонка" на Chevrolet отбелязва своя 100-годишен юбилей 19 юли 2013 | 13:47 0 0 0 0 0 Тази година прочутата по целия свят "папийонка" на емблемата на Chevrolet отбелязва своя 100-годишен юбилей, ознаменувайки премиерите на 25 нови продукта, и превръщайки се в символ на намирането на нови пътища за марката на пазарите по целия свят - независимо от факта, че произходът на фирмената емблема все още остава забулен в мистерия. През 1913 година съоснователят на Chevrolet Уилям С. Дюрант представя за първи път емблематичната "папийонка" на Chevy, разположена централно върху предната част на моделите Chevrolet H-2 Royal Mail и H-4 Baby Grand от моделна година 1914. През последното столетие "папийонката" се превръща в неизменна част от физиономията на 215 милиона автомобили с марката Chevrolet, 60 милиона от които все още се движат по пътищата. На всеки 6.39 секунди в една от 140 държави по света се продава лек, товарен или crossover модел с емблемата на Chevrolet, a през първите шест месеца на настоящата година марката успя да регистрира рекордни продажби от 2.5 милиона автомобила. Стогодишният рожден ден на „папийонката" ще бъде отбелязан с появата на нови попълнения в гамата като компактния седан Cruze Clean Turbo Diesel в САЩ и малкия SUV модел Trax на 40 пазари по целия свят. Въпреки че емблемата съществува вече в продължение на цяло столетие, събитията около първоначалния произход на "папийонката" и до днес остават доста неясни. Историите свързани със символа се простират от твърденията, че Дюрант е бил вдъхновен от мотивите на тапетите в хотелска стая в Париж, до тези, че първоначалната идея е възникнала у него при вида на реклама във вестник, докато Дюрант е бил на почивка в курорта Хот Спрингс, щата Вирджиния. В допълнение към това, вдовицата и дъщерята на Дюрант имат две различни обяснения на случая. Но в свое интервю през 1968 година Кетрин, вдовицата на Дюрант споменава, че дизайнът на „папийонката" е възникнал по време на семейната почивка в Хот Спрингс през 1912 година. Докато четял вестник в хотелската стая, Дюрант забелязва в него изображение, което му харесва и той обявява - "Мисля, че това би било много добра емблема за Chevrolet." За съжаление, г-жа Дюрант така и не уточнява какъв е бил конкретният мотив и как той е бил използван по-нататък. В същото време тази частица информация по случая успява да вдъхнови Кен Кауфман, историк и редактор в The Chevrolet Review, да проведе свое собствено разследване в търсене на истината. Така той открива, че в броя от 12 ноември, 1911 година на вестник The Constitution, издаван в Атланта, е поместено рекламно каре на компанията за брикети Southern Compressed Coal Company, в което тя рекламира своя продукт "Coalettes" - рафинирани въглищни брикети, предназначени за отопление. Логото на новия продукт, публикувано в тази реклама, има очертанията именно на наклонена папийонка и прилича много на символа, който скоро след това се превръща в емблематичен знак на автомобилите от марката Chevrolet. Дали Дюрант и неговата съпруга са видели тази - или подобна на нея - реклама през следващата година няколко щата на север от Атланта? Датата на издаване на вестника, който намира Кауфман, сочи едва девет дни след датата на съдебната регистрация на Chevrolet Motor Co. Първото официално използване на "папийонката" от страна на Chevrolet е в броя на The Washington Post от 2 октомври 1913 година, когато символът е придружен с думите "Търсете тази емблема" директно над него. Източник: chevrolet.bg

Още по темата

0 0 0 0 0

1