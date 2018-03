Медии Обявиха програмата на JACK DANIEL'S ROCK ARENA за Spirit of Burgas 18 юли 2013 | 13:24 0 0 0 0 0 И тази година SPIRIT of Burgas поверява селекцията на твърдия саунд на най-добрия познавач и ценител в сферата – JACK DANIEL'S. Ето и бандите, които ще се вихрят на JACK DANIEL'S ROCK ARENA от ранен следобед до изгрев слънце:



Първа на сцената в събота, 27 юли, ще се качи алтърнатив бандата MY DISORDER (Димитър „Митака” Диков (вокал/ китара), Антони „Хлапето” Трандев (барабани) и Виктор Иванов (китара/бек вокали). Бандата рути софийски клубове от 2009-та, а за тези 4 години успява да си спечели многобройни фенове заради оригинално звучене и енергичния заряд, който лъхат от сцената.



DER HUNDS изскачат втори. Бандата е създадена през 2003-та, а в състава настоящем са: Боби Мудолов (Косатката), Иво „Пифа” Петров, Калин Велчев и Мартин Евстатиев. Талантът ги поставя в челните редици на българските групи и през 2012-та се качват на главните сцени на два големи рок фестивала. Подгряват изпълнители като Cypress Hill, Erykah Badu, Sean Paul, Guns ‘n’ Roses, Ugly Kid Joe, Kaiser Chiefs и Within Temptation.



Една от най-успешните български групи – GRAVITY CO, се завръща в програмата на SPIRIT of Burgas. От създаването си през 2001-та талантливите момчета са издали 4 студийни албума и са утвърдили името си сред най-значимите български банди. Нека си припомним, че Gravity Co е първата българска група, която се появява в ефира на MTV през лятото на 2004 г. с видеото към пилотния сингъл “Wings” от втория им албум.



Вечерта продължава с D2 – символът на цяло едно поколение меломани. От 99-та насам бандата винаги е на върха на всички класации.



И за полово равновесие, очарователното нежно трио – SENTIMENTAL SWINGERS, ще разтърси бургаския плаж с неизмерима доза сексапил, енергия и настроение.



РЕВЮ – група история сама по себе си – ще превземе JACK DANIEL'S ROCK ARENA веднага след Вера, Рони и Деси. Каквото и да кажем за тях – ще е малко! Зад гърба си имат и продължават да трупат безброй участия по клубове, концерти и фестивали… и награди, и фенски признания…



Малките часове и на двете фестивални вечери са поверени на една от най-обичаните музикални формации – THE SMUGGLERS COLLECTIVE. До изгрев слънце Димитър Драгнев и Павел Атанасов обещават горещи танци и са убедени, че всеки ще си тръгне с поне едно ново движение!



Неделя – 28 юли! Сцената открива разтърсващата пънк-рок банда BRIGHT SIDE в състав Станко Томов, Ангел Маринов, Даниел Дончов и Ясен Спасов, известна с вокалните способности на всичките си членове и хоровия ефект.



Хардкор фуриите THEM FREQUENCIES са втори в програмата. Стоимен Стоянов, Дидо Пешев, Светлозар Захариев и Мартин Колев имат зад гърба си турне в Европа за представяне на дебютния си албум The great wave-off, както и няколко участия като подгряваща банда на големи хардкор имена.



Метълкор земетресението, наречено THIS BURNING DAY, поема щафетата в състав Калин Велчев, Стефан Кузманов, Тодор Стоянов, Прийч и Шарки. А след тях, главите ни ще отвеят законодателите в хардкор движението в страната – LAST HOPE! Още от формирането си през 1995 г. Last Hope са сред оформящите манталитета и водещи хардкор групи в България. Алекс, Насо, Любо, Папи и Косьо създават своя уникален стил с микс от енергия, наситено и тежко звучене и разбиващ звук.



Стихийно на сцената ще изскочат и ODD CREW – една от най-обещаващите български банди, които не спират да турват Европа, а успехът ги преследва и ги издига на върха на българските класации за тежка музика.



Варненската пънк хардкор група A-MORAL (Георги Пехливанов, Ивайло Петров, Красен Георгиев и Валентин Десков) продължава купона с откровените си текстове за политика и живота в България. А след тях на JACK DANIEL'S ROCK ARENA ще забие детметъл бандата от Австрия CONFESSIONS OF PAIN. Christian Brandstetter, Peter Wohlfahrt, Gerhard Friesenbichler, Bettina Kögler и Raphael Meyer са младите метъл надежди на Австрия. Бандата се пръква под името Necron, но след смъртта на един от членовете – Dominik Reiterer през май 2007, те отказват да свирят в продължение на почти една година. През февруари 2008-та се завръщат с новото име и съвсем нова визия.



А ето я и програмата на двата фестивални дни по часове:



27.07

18:30 - 19:00 MY DISORDER

19:10 - 20:00 DER HUNDS

20:15 - 21:00 GRAVITY CO

21:15 - 22:15 D2

23:30 - 00:30 SANTIMENTAL SWINGERS

00:45 - 01:50 РЕВЮ

02:00 - 05:00 THE SMUGGLERS COLLECTIVE



28.07

18:30 - 19:00 BRIGHT SIDE

19:15 - 19:45 THEM FREQUENCIES

20:00 - 20:40 THIS BURNING DAY

21:45 - 22:30 LAST HOPE

22:45 - 23:45 ODD CREW

23:55 - 00:35 A-MORAL

00:50 - 01:50 CONFESSIONS OF PALN (AUT)

02:00 - 05:00 THE SMUGGLERS COLLECTIVE





SPIRIT of Burgas 2013 подкрепя Кандидатурата на Бургас за Културна столица на Европа 2019.

