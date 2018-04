Баскетбол Баскетболната група на AND1 се разпадна 30 март 2007 | 11:33 0 0 0 0 0 Баскетболистите от известната група AND 1 вече не са едно цяло. Повечето от известните играчи се отделиха и това лято ще направят турне под името "Streetball Entertainment". Spyda, AO, Air Up There, 50, Half Man Half Amazing, I’ll be Right Back, Main Event, Shane the Dribbling Machine, the Pharmacist, Circus и Special EFX няма да бъдат гледани повече в известните And1 Mixtapes. Това лято те ще направят турне из САЩ в 30 града, а новата група ще се състои от 12 баскетболисти. Останалите, които остават в And 1 ще направят много скромно турне в само 10 града. *по материали на www.basketball-bg.com снимка: www.compusa.com 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 622

