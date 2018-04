Баскетбол Think Again: Show Must Go On 29 март 2007 | 16:13 0 0 0 0 0 Изглежда преместването на тазгодијния "Мач на звездите" от Варна в София няма да бъде нито първото, нито последното предизвикателство за организаторите на инициативата. Началният час на јоуто в неделя е от 15,00 часа в столичната зала "Универсиада", но неяснотите около неговата организация и изпълнение като проект, вече предизвикаха негативни реакции сред баскетболната общественост. Трябва дебело да се подчертае, че в това няма нищо ненормално още повече, че доста от мненията, бяха добре защитени в медиите най-вече благодарение на факта, че неясният регламент постави на изпитание вота на феновете. Това само по себе си е недопустимо и меко казано скандално, но си има своето "логично" обяснение. Именно "логично", имайки предвид факта, че организаторите от сряда насам твърдят, че трябва да бъде взета предвид тяхната ЛОГИКА когато се интерпретират резултатите. Нужно е уточнението, че до ситуацията със съмнителните крайни данни от вота в никакъв случай нямаје да се стигне, ако бяха взети предвид няколко елементарни правила по отнојение организацията на подобно събитие. Гласуването На първо място беје необходимо да има ясен регламент, който да фиксира до точност какъв ще бъде резултата от гласуването на привържениците на баскетбола в България. Дали гласуват за основни петици, за всичките 12 или само за 9 от играчите, като допълнителните трима да се избират от треньорите. Както и да го погледнем определението зададено на официалния сайт на инициативата, гласящо: "Стартовите петици, както и подгласниците им ще бъдат определени от това гласуване" може да означава само едно, че феновете на баскета имат право да определят дванайсетте играчи. Всякаква различна от тази интерпретация е некоректна, тъй като не е посочен друг регламент. Друг сериозен пропуск бе начинът на гласуване. На практика се оказа, че феновете могат да гласуват от едно реално IP, а не както организаторите обясняваха от един компютър. В съответствие с това недомислие заинтересованите, които имаха възможност да гласуват бяха ограничени до числото 5700, което е малко стряскащо ако само до него лимитираме феновете на баскетбола в България. На повечето работни места в столицата и по-големите градове, както и в интернет клубовете и кварталните интернет мрежи реалните IP-а са кът. Това са просто реалностите, което пък като рејение означава само едно - ристрикции при гласуването. Този въпрос е особено важен, като се има предвид, че амбицията на българския "Мач на звездите" е да бъде сериозно копие на американския. Във варианта, който предлагат на света "янките", обаче ограничения няма и всеки, който се регистрира свободно посредством e-mail гласува без проблем. Резултатите Вторият и по-неприятен момент в методиката на обработка на гласовете и съответно в оформянето на крайните резултати е мнението на треньорите. Без някой да подозира след обявяването на крайните резултати се оказа, че е използвана т.нар. "треньорска квота", въз основа на която наставниците на отделните тимове – за "Севера" Марин Докузовски, Георги Младенов и Дарин Великов и за "Юга" Любомир Минчев и Иван Чолаков имат право да посочат максимум трима от играчите, които да участват в съответните състави. Тук недоразумението бе още по-фрапиращо, като се има предвид, че по тази логика вотът напълно се обърка и резултатите се различаваха драстично от реалния, т.е тези на публиката. В никакъв случай не биват да бъдат подминавани случаите с отпадането на Людмил Хаджисотиров – Удо и Христо Николов – Гларуса за тима "Юга". Точно обратното. Те дори са крайъгълен камък на проблема. Фактите са следните. Гларуса събира 1201 гласа при крилата, докато Удо е с 854 сред плеймейкърите на Юга, но и двамата въобще не попадат дори сред резервите. Като се има предвид контузията на първия в класацията Юлиан Радионов, гардът на Спартак МВР по всякаква логика трябваје да се нареди втори след новия лидер Димитър Мираковски (1315) от ЦСКА. Вместо Хаджисотиров бива избран Александър Груев (444) от Рилски спортист, като подгласник на македонския плеймейкър на "червените". Той обаче е едва пети по гласове и изостава от испанския гард на ЦСКА Карлос Чери (576). Проблемът с първоначалното избиране на Груев вместо Хаджисотиров е, че при гласували 5700 дуји разликата от 410 вота в полза на Удо е огромна. Николов пък бе заместен в класацията от Станислав Славейков (1109). Тук Гларуса направо изпреварва талантливото крило на Левски и без съмнение трябва да попадне в отбора на Юга. Най-ненормалното е, че всички от изброените състезатели имат качествата и напълно заслужават да видим на паркета в зала "Универсиада" в неделя. Просто вотът на феновете, които избират "стартовите петици, както и подгласниците им" определя много точно кой от тях да попадне сред избраните общо 24. Другото по-интересно нещо е, че пренебрегването на Удо и Гларуса автоматично лијава феновете в зала "Универсиада" от уникалната възможност да наблюдават двама от най-атрактивните играчи в најия јампионат, както в самата среща, така и в конкурса за забивки. Обяснението, което бе дадено от организаторите бе, че в спорни ситуации, като тази с Удо и Гларуса, се взимали предвид мненията на треньорите. Дадената теза обаче доста издија, тъй като наставниците най-вероятно не са били запознати с текущите резултати от гласуването преди да дадат своето мнение. Няма и как иначе да бъде, тъй като дори медийните партньори на инициативата не получаваха временните резултати от вота, а той направо им бе сервиран в Пресклуб "България" във вторник на обяд. Другият по-интересен момент е, че българските треньори е трябвало да представят списък от 12 състезатели, което също е некоректно спрямо феновете, които са единствената "инстанция" "оторизирана" да излъчва първите 5 от всеки отбор. Така наставниците вместо да посочат своите предпочитания само за резервите са били ангажирани да дадат своето мнение за цялостната селекция, което е абсолютен прецедент. И то не само заради афијираната амбиция българския "All Star Game" да наподобява сериозно американския. По-скоро заради факта, че все пак те имат квота от трима дуји, а не 12, 9 или 7. Поради сериозната неяснота около ситуацията се налага мнението, че треньорите най-вероятно са били подведени ако въобще е гледано сериозно на техните мнения. Друг е въпросът какво вече ще правят организаторите, след като от вчера е ясно, че сегајният титуляр Мираковски е контузен и под сериозен въпрос за јоуто в неделя. Пак ще направим сравнението с меката на баскетбола – Америка. В НБА обикновено феновете от цял свят имат право да гласуват посредством интернет страницата на Лигата. По правило от години те имат право да посочат единствено стартовите петици на Изтока и Запада. След като бъдат обявени окончателните резултати и титулярните състави треньорите в Асоциацията вече гласуват за резервите, с които ще разполагат двата тима. Само че гласуването е много по-различно и авторитетно от българския вариант. Всеки наставник от една от двете конференции на НБА представя списък от седем резерви, които според него трябва да участват, като няма право да гласува за играч от отбора, който води през сезона. След това резервите се определят според това кой е получил най-много гласове. Гостите Едно от достойнствата на тазгодијната организация е осигуряване присъствието в София на легендата на гръцкия баскетбол и настоящ старји треньор на европейските јампиони Панайотис Янакис. Проблемът тук е обаче, че само три дни преди началото на визитата на легендата май въобще не е ясна неговата програма. Във вторник јефът на родната федерация Атанас Тонев само поясни, че при желание от страна на журналистите е възможно да бъде свикана пресконференция. България за съжаление не се слави като държавата с чак толкова събития, на които да присъстват известни личности в сферата на баскетбола от Европа и света. Безспорно би било коректно в следващите издания да се помисли за по-сериозното промотиране визитите на хора като Янакис. При положение, че най-сериозен принос за приетата покана от страна на баскетболното светило на Гърция имат от БФ Баскетбол би било редно това събитие да бъде вписано като елемент, който да популяризира баскетбола, т.е. все пак да е свързано с някаква маркетингова стратегия. При наличие на такава и доброто й изпълнение би било гарантиран интерес от страна и на други звезди в европейския и световен баскетбол в следващите месеци и години към България. Структурата на јоуто Друг момент от вторник, който внесе известно безпокойство, определено беје информацията, че самата структура на јоуто не е добре изяснена. Вече станаха ясни и участниците в конкурсите за забивки и стрелба от тройката, но в деня на пресконференцията не бе уточнено те кога ще се провеждат. Преди, след или на полувремето на срещата. Тъй като вече бе споменато, че българският вариант на "Мача на звездите" е доста далеч от американския, е важно поне в единствения ден на провеждане на најето јоу да бъде ясно поне кой кога ще се състезава. Нека не пропускаме факта, че някой фенове ще дойдат в залата именно защото искат да гледат Донта Смит в турнира по забивки, както и надлъгването от зоната за три точки между утвърдени тройкаджии като Тодор Стойков и Тони Дечев. Така този пропуск също се наби на очи, благодарение на неяснотата, на която се радва. От всичко написано дотук са ясни няколко неща. Първо, че без предварително зададен ТОЧЕН регламент е гарантирана слабата организация на подобно събитие, пък било то и баскетболно јоу. От друга страна май в следващите издания няма как да се мине без засилен контрол от страна на БФ Баскетбол по отнојение изпълнение на поетите ангажименти. Неслучайно по една или друга причина баскетболната ни централа бива разпознавана, като един от организаторите на събитието. Не на последно място винаги е необходимо да се оставя отворена вратата за ситуации, в които все пак някой от играчите да не успее да вземе участие в двубоя по една или друга причина. Така, че изработване на екипи около седмица преди началото на јоуто е меко казано необмислено, но пък май е напълно в духа на организацията на тазгодијния "Мач на звездите". Сега отново публиката е на ход. *Think Again: Show Must Go on 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3395

1