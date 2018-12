Покер Безплатни $10 от PokerNews за всички нови играчи на Full Tilt Poker 16 март 2013 | 11:15 0 0 0 0 0 Изтегли си софтуера на Full Tilt Poker през PokerNews и ще получиш безплатно $10, ЗА ДА ИГРАЕШ – няма нужда да правиш депозит! ВАЖНО Е ДА ПРОЧЕТЕШ ВНИМАТЕЛНО ОТДОЛУ КАК ТОЧНО ЩЕ ПОЛУЧИШ СВОИТЕ $10! След като изтеглиш софтуера на Full Tilt Poker и си регистрираш акаунт през PokerNews – ТОВА Е ВАЖНО, ЗА ДА ВЗЕМЕШ СВОИТЕ $10 ЗА ИГРА В ЗАЛАТА – в своя акаунт последователно ще откриваш: Четири (4) билета x $2 (общо $8) за кеш игри; и

Четири (4) билета x $0.50 (общо $2) за Sit & Go турнири. Това е всичко – регистрираш си сметка във Full Tilt Poker през PokerNews и до шест часа ще получиш: Своя първи $2 билет за кеш игра; и

Своя първи $0.50 Sit & Go билет. След като използваш тези два първи билета вече можеш да получиш своя следващ $2 билет за кеш игра, както и следващия $0.50 Sit & Go билет, които ще намериш в своя Full Tilt Poker акаунт в 13:00 БГ на следващия ден. Тази чудесна възможност да разбереш защо във Full Tilt Poker има толкова много играчи с безплатните $10, които ти предоставяме, е само началото. Сега е наред Пакета за първи депозит и добре дошъл. Ето какво получаваш с този пакет: 10 безплатни билета за $50K Фрийрол серии за първи депозит

Безплатен турнирен билет на стойност $2.25

Възможност да усвоиш 100% от първия си депозит обратно, макс. $600 Всичко това, под формата на бонус за добре дошъл във Full Tilt Poker! Остава ти само да изтеглиш софтуера на Full Tilt Poker през PokerNews и да се включиш в играта! Правила и условия Безплатните $10 включват 4 билета за кеш игра по $2 всеки (общо $8) и 4 билета Sit & Go билета по $0.50 всеки (общо $2).

Твоят първи $2 кеш билет и твоят първи $0.50 Sit & Go билет ще получиш в своя Full Tilt Poker акаунт до шест часа, след като регистрираш акаунта през PokerNews.

Трябва да използваш своите дневни билети преди да изтекат, за да получиш два билета за следващ ден. Например, ако не използваш своите билети до седем дни след като ги получиш, не можеш да получиш билети за следващ ден. Освен това, ако използваш само своя $2 билет за кеш игри, на следващия ден ще получиш нов $2 билет за кеш игра, но не и нов $0.50 Sit & Go билет.

Билетите за кеш игри изтичат седем пълни дена след като ги получиш в своя акаунт.

Sit & Go билетите изтичат четиринадесет пълни дена след като ги получиш в своя акаунт.

Можеш да следиш статуса на своите билети в касата на Full Tilt Poker.

Решението на управата на Full Tilt Poker е окончателно.

Full Tilt Poker и PokerNews си запазват правото да отменят тази безплатна $10 игра по всяко време.

