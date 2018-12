Бейзбол Доминикана е на 1/2-финал, САЩ – на поправителен (видео) 15 март 2013 | 12:30 0 0 0 0 0



Като питчер за Доминикана започна стартерът на Минесота Туинс Самуел Дедуно (на снимката), който хвърли 7 страйкаута и даде 5 хита за 4 ининга. Единствената му фатална грешка бе подарена на Ерик Хосмър разходка при пълни бази в 1-вия. Негов опонент на възвишението бе актуалният носител на наградата "Сай Йънг" в Националната лига Ар Ей Дики, който пък даде соло хоумрън на Ханли Рамирес във 2-рия, но иначе бе почти безупречен – още само 4 хита и 4 страйкаута за 5 ининга на работа за американците.







Резултатът се задържа 1:1 чак до последния ининг, който започна с двоен хит в десния аутфилд на Нелсон Крус. Последва аут по земя на Карлос Сантана, придвижил рънера до трета база, а веднага след това Ерик Айбар пласира единичен хит вдясно за 2:1. Един аут по-късно Айбар открадна втора и веднага отбеляза подсигуряващата точка при сингъл на Хосе Рейес вляво.



В затварянето на 9-ия топката пое клоузърът на Тампа Бей Рейс Фернандо Родни (S 4), който подсигури победата на Доминиканската република с 3 бързи аута. В победител се превърна съотборникът му Педро Строп (W 3-0), затворил 8-ия без точка, а губещ се оказа американецът Крейг Кимбръл (L 0-1), поел пагубните 2 точки само за 2/3 от 9-ия.







Тимът на САЩ ще има още само една възможност да се класира в Топ 4 на Световната класика. Поправителният изпит е тази вечер от 2 ч. след полунощ българско време, когато американците ще излязат срещу Пуерто Рико в последния елиминационен двубой от 1/4-финалната група 2. Двата тима вече играха помежду си в Маями – в първия ден от двойната елиминация, когато домакините биха със 7:1. Победа за който и да е от двата отбора сега ще означава място на 1/2-финалите, а загуба – край на турнира.







СВЕТОВНА БЕЙЗБОЛНА КЛАСИКА '13







Група 2

Маями, САЩ











САЩ - Доминиканска република 1:3



ст. "Марлинс Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ДОМИНИКАНА

0

1

0

0

0

0

0

0

2

3

9

1

САЩ

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

1

1