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БГ Футбол

Сватбата ще свири Локо (Пд) - ЦСКА

14 март 2013 | 16:40
Сватбата ще свири Локо (Пд) - ЦСКА
Ивайло Стоянов-Сватбата получи наряд от Съдийската комисия за дербито между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА от предстоящия 18-и кръг в "А" група. Христо Ристосков пък ще ръководи срещата на Левски с Монтана.

Всички наряди
 
15.03.2013 г. /Петък/ 17.00 ч.
ЧЕРНОМОРЕЦ  -  БОТЕВ /Пд/
 
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ,  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ,  ГЕОРГИ ДОЙНОВ,
 
4-ти  ИВАН КИРИЛОВ
 

16.03.2013 г. /Събота/ 15.00 ч.
 
ЛОКОМОТИВ /Пд/  -  ЦСКА
                                          
ИВАЙЛО СТОЯНОВ,  ЕМИЛ ВАНГЕЛОВ,  ГЕОРГИ КАРАКОЛЕВ,
 
4-ти   СТЕФАН. АПОСТОЛОВ
 
 
16.03.2013 г. /Събота/ 15.30 ч.
 
 СЛАВИЯ  -   ЧЕРНО МОРЕ
                                          
 КАЛИН ЛЮДМИЛОВ,  ИВАН ВЪЛЧЕВ,  ИВАЙЛО МИЛКОВ,
 
4-ти   НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
 
 
16.03.2013 г. /Събота/ 15.30 ч.
 
 БОТЕВ /Вр/  -  ЛОКОМОТИВ  /Сф/
                                          
 СТЕФАН СПАСОВ,  МАРТИН ВЕНЕВ,  НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ,
 
4-ти РУМЕН  ХРИСТОВ
 

16.03.2013 г. /Събота/ 15.30 ч.
 
ЕТЪР /В.Т/  -  БЕРОЕ  /Ст.З/
                                          
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ,  ГЕОРГИ СЛАВОВ,  МАРТИН ДИМИТРОВ,
 
4-ти  АТАНАС ДИМИТРОВ
 
 

16.03.2013 г. /Събота/ 18.00 ч.
 
 ЛУДОГОРЕЦ /Рз/  -  ПИРИН  /Г.Д/
                                          
 СТОЯН ДЕНЕВ,  ИВАЙЛО АТАНАСОВ,  ИЛИЯН КАПАРАШЕВ,
4-ти  РАДАН МИРЯНОВ
 

17.03.2013 г. /Неделя/ 14.00 ч.
 МИНЬОР /Пк/  -  ЛИТЕКС  /Лч/
                                          
ТАСКО ТАСКОВ,  ВЕСЕЛИН МИШЕВ,  НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ,
 
 4-ти  МАРТИН  АЛЕКСАНДРОВ
 
 

17.03.2013 г. /Неделя/ 18.00 ч.
 
ЛЕВСКИ  -  МОНТАНА
                                          
ХРИСТО РИСТОСКОВ,  НИКОЛАЙ МАРКОВ,  ВЕЛИСЛАВ МИЛЕНКОВ,
 
4-ти  АНГЕЛ БАЯЛЦАЛИЕВ

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Спортни новини		 Прочетена 973

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4erven
(Гост) 5
отговор
14 март 2013 | 18:47

до всички САПУНИ/мангусти/ от пловдив,в събота ще духнете супата.ще размажем измисленивия отбор със най-смотаната публика Рейтинг: 0 0

sosi
(Гост) 4
отговор
14 март 2013 | 17:27

мрасни говеда Рейтинг: 0 0

LP 1926
(Гост) 3
отговор
14 март 2013 | 17:21

Тея мръсни свине ще ги пречукаме мама ви турци червени.Шнур за цдна и Сопот 2010.. Рейтинг: 0 0

han solo
(Гост)
14 март 2013 | 18:50

ХЕЙ САПУН ВЗЕМИ СЕ ИЗМИЙ,4Е МИРИШЕШ ОТ ДАЛЕЧЕ.ВИЕ РОМИТЕ САМО ХАБИТЕ ВОДАТА.ВЕЧНО МИЕТЕ И ПЕРЕТЕ А СТЕ МРАСНИ И МИРИШЕТЕ,ТА ПОНЕ В СЪБОТА НА СТАДИОНА ДА СЕ СПРЕТНЕТЕ Рейтинг: 0 0

KZC
(Гост) 2
отговор
14 март 2013 | 16:51

ВНИМАВАЙ ЗАЩОТО ЩЕ ВЛЕЗНЕМ НА ТЕРЕНА !!!! ПРИКАНВАМ ВСИЧКKИ ЧОРБАРИ 14-КИ БАНДИ И ТЕМ ПОДОБНО ДА СЕ ПОЯВАТ В СЬБОТА В 3 НА ЛАУТА !!!! Рейтинг: 0 0

въпросче
(Гост) 1
отговор
14 март 2013 | 16:49

Таско до кога беше наказан има ли някой спомен сега е в нарядите заради това питам Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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