Сватбата ще свири Локо (Пд) - ЦСКА

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Изненадаха националка с предложение за брак
Баскетболната националка Цветомира Шаренкапова вече ще мине към клуба на омъжените момичета. Чаровната блондинка получи предложение за брак от своя приятел - треньорът по физическа подготовка на мъжкия национален отбор ...Виж още
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БГ Футбол
Ивайло Стоянов-Сватбата получи наряд от Съдийската комисия за дербито между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА от предстоящия 18-и кръг в "А" група. Христо Ристосков пък ще ръководи срещата на Левски с Монтана.
Всички наряди
15.03.2013 г. /Петък/ 17.00 ч.
ЧЕРНОМОРЕЦ - БОТЕВ /Пд/
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, ГЕОРГИ ДОЙНОВ,
4-ти ИВАН КИРИЛОВ
16.03.2013 г. /Събота/ 15.00 ч.
ЛОКОМОТИВ /Пд/ - ЦСКА
ИВАЙЛО СТОЯНОВ, ЕМИЛ ВАНГЕЛОВ, ГЕОРГИ КАРАКОЛЕВ,
4-ти СТЕФАН. АПОСТОЛОВ
16.03.2013 г. /Събота/ 15.30 ч.
СЛАВИЯ - ЧЕРНО МОРЕ
КАЛИН ЛЮДМИЛОВ, ИВАН ВЪЛЧЕВ, ИВАЙЛО МИЛКОВ,
4-ти НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
16.03.2013 г. /Събота/ 15.30 ч.
БОТЕВ /Вр/ - ЛОКОМОТИВ /Сф/
СТЕФАН СПАСОВ, МАРТИН ВЕНЕВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ,
4-ти РУМЕН ХРИСТОВ
16.03.2013 г. /Събота/ 15.30 ч.
ЕТЪР /В.Т/ - БЕРОЕ /Ст.З/
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ, ГЕОРГИ СЛАВОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ,
4-ти АТАНАС ДИМИТРОВ
16.03.2013 г. /Събота/ 18.00 ч.
ЛУДОГОРЕЦ /Рз/ - ПИРИН /Г.Д/
СТОЯН ДЕНЕВ, ИВАЙЛО АТАНАСОВ, ИЛИЯН КАПАРАШЕВ,
4-ти РАДАН МИРЯНОВ
17.03.2013 г. /Неделя/ 14.00 ч.
МИНЬОР /Пк/ - ЛИТЕКС /Лч/
ТАСКО ТАСКОВ, ВЕСЕЛИН МИШЕВ, НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ,
4-ти МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ
17.03.2013 г. /Неделя/ 18.00 ч.
ЛЕВСКИ - МОНТАНА
ХРИСТО РИСТОСКОВ, НИКОЛАЙ МАРКОВ, ВЕЛИСЛАВ МИЛЕНКОВ,
4-ти АНГЕЛ БАЯЛЦАЛИЕВ
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(Гост) 5
отговор
до всички САПУНИ/мангусти/ от пловдив,в събота ще духнете супата.ще размажем измисленивия отбор със най-смотаната публика Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
мрасни говеда Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Тея мръсни свине ще ги пречукаме мама ви турци червени.Шнур за цдна и Сопот 2010.. Рейтинг: 0 0
(Гост)
ХЕЙ САПУН ВЗЕМИ СЕ ИЗМИЙ,4Е МИРИШЕШ ОТ ДАЛЕЧЕ.ВИЕ РОМИТЕ САМО ХАБИТЕ ВОДАТА.ВЕЧНО МИЕТЕ И ПЕРЕТЕ А СТЕ МРАСНИ И МИРИШЕТЕ,ТА ПОНЕ В СЪБОТА НА СТАДИОНА ДА СЕ СПРЕТНЕТЕ Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
ВНИМАВАЙ ЗАЩОТО ЩЕ ВЛЕЗНЕМ НА ТЕРЕНА !!!! ПРИКАНВАМ ВСИЧКKИ ЧОРБАРИ 14-КИ БАНДИ И ТЕМ ПОДОБНО ДА СЕ ПОЯВАТ В СЬБОТА В 3 НА ЛАУТА !!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
Таско до кога беше наказан има ли някой спомен сега е в нарядите заради това питам Рейтинг: 0 0