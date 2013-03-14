Сватбата ще свири Локо (Пд) - ЦСКА

Ивайло Стоянов-Сватбата получи наряд от Съдийската комисия за дербито между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА от предстоящия 18-и кръг в "А" група. Христо Ристосков пък ще ръководи срещата на Левски с Монтана. Всички наряди 15.03.2013 г. /Петък/ 17.00 ч. ЧЕРНОМОРЕЦ - БОТЕВ /Пд/ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, ГЕОРГИ ДОЙНОВ, 4-ти ИВАН КИРИЛОВ 16.03.2013 г. /Събота/ 15.00 ч. ЛОКОМОТИВ /Пд/ - ЦСКА ИВАЙЛО СТОЯНОВ, ЕМИЛ ВАНГЕЛОВ, ГЕОРГИ КАРАКОЛЕВ, 4-ти СТЕФАН. АПОСТОЛОВ 16.03.2013 г. /Събота/ 15.30 ч. СЛАВИЯ - ЧЕРНО МОРЕ КАЛИН ЛЮДМИЛОВ, ИВАН ВЪЛЧЕВ, ИВАЙЛО МИЛКОВ, 4-ти НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ 16.03.2013 г. /Събота/ 15.30 ч. БОТЕВ /Вр/ - ЛОКОМОТИВ /Сф/ СТЕФАН СПАСОВ, МАРТИН ВЕНЕВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ, 4-ти РУМЕН ХРИСТОВ 16.03.2013 г. /Събота/ 15.30 ч. ЕТЪР /В.Т/ - БЕРОЕ /Ст.З/ СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ, ГЕОРГИ СЛАВОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ, 4-ти АТАНАС ДИМИТРОВ 16.03.2013 г. /Събота/ 18.00 ч. ЛУДОГОРЕЦ /Рз/ - ПИРИН /Г.Д/ СТОЯН ДЕНЕВ, ИВАЙЛО АТАНАСОВ, ИЛИЯН КАПАРАШЕВ, 4-ти РАДАН МИРЯНОВ 17.03.2013 г. /Неделя/ 14.00 ч. МИНЬОР /Пк/ - ЛИТЕКС /Лч/ ТАСКО ТАСКОВ, ВЕСЕЛИН МИШЕВ, НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ, 4-ти МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ 17.03.2013 г. /Неделя/ 18.00 ч. ЛЕВСКИ - МОНТАНА ХРИСТО РИСТОСКОВ, НИКОЛАЙ МАРКОВ, ВЕЛИСЛАВ МИЛЕНКОВ, 4-ти АНГЕЛ БАЯЛЦАЛИЕВ

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