Пуерто Рико елиминира Италия с обрат в 8-ия (видео)

Както и срещу доминиканците ден по-рано, нощес "скуадра адзура" поведе в резултата, но отново не можа да задържи аванса си достатъчно дълго. Италианците дръпнаха с 3:0 в 5-ия ининг, в който при 1 аут и пълни бази Антъни Ризо прибра и тримата рънери с двоен хит дълбоко в центъра.







Атаката на Пуерто Рико започна обрата с 1 точка в 6-ия, влязла заради грешка на италианския шортстоп Антъни Гранато, и го завърши с още 3 в 8-ия, когато Карлос Белтран отбеляза при форсаут на Ядиер Молина, Майк Авилес се възползва от саможертвен флай на Луис Фигероа, а Алекс Риос пресече хоума при единичен хит на Анди Гонсалес.



В последвалата решителна защита на възвишението за пуерториканците остана Ирам Бургос (W 1-0), който бе влязъл още в 6-ия ининг. За начало на 9-ия риливърът от системата на Милуоки Бруърс изработи бързи два страйкаута срещу Ник Пунто и Крис Денорфия и предаде топката на Джей Си Ромеро. Вместо да затвори мача обаче, свободният агент, който за последно хвърля за Балтимор Ориолс, подари база за боли на Ризо и моментално бе сменен. От булпена излезе Фернандо Кабрера (S 1), който все пак сложи точката със страйкаут срещу Алекс Лиди.







Двубоят между САЩ и Доминиканската република започва довечера в 2 ч. след полунощ българско време и ще определи първия полуфиналист от групата. Вторият ще бъде решен по същото време утре, когато загубилият ще излезе срещу Пуерто Рико.







СВЕТОВНА БЕЙЗБОЛНА КЛАСИКА '13







Група 2

Маями, САЩ











Пуерто Рико - Италия 4:3



ст. "Марлинс Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ИТАЛИЯ

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

9

3

ПУЕРТО РИКО

0

0

0

0

0

1

0

3

Х

4

8

1

1