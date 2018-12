Бейзбол Четвърта поредна победа за Доминикана (видео) 13 март 2013 | 12:23 0 0 0 0 0



Откриващата среща на ст. "Марлинс Парк" късно снощи започна с ударно нападение на италианците, които отбелязаха 4 точки чрез саможертвен флай на Алекс Лиди и троен хоумрън на Крис Колабело и "скуадра адзура" смайващо поведе с 4:0 в 1-вия ининг. Постепенно обаче стартерът на Доминикана Единсон Волкес влезе в контрол и даде общо 3 хита за 4 ининга и 1/3 на възвишението, а след него петима риливъри изработиха остатъка от двубоя с 1 хит. Победата получи Педро Строп (W 2-0) заради чистия 7-и, а клоузърът Фернандо Родни (S 3) я запази с безупречен 9-и.







Междувременно карибската атака демонстрира пълния си потенциал, поведена за пореден път от Хосе Рейес и Робинсон Кано. Откриващият хитър на Торонто Блу Джейс Рейес качи Доминикана на таблото със соло хоумрън в 3-тия ининг, а вторият бейзмен на Ню Йорк Янкис Кано повтори упражнението за 2:4 в 6-ия. Обратът бе извършен в 7-ия, когато при 1 аут и пълни бази първо Едвин Енкарнасион изчака 4 бола, после Ханли Рамирес се жертва с дълбок флайаут, а накрая Нелсон Крус пласира единичен хит с RBI и оформи крайния резултат.



Във втория мач тази нощ САЩ нямаха проблеми с Пуерто Рико и победиха със 7:1. Kато питчер за американците започна левичарят на Вашингтон Нешънълс Джио Гонсалес (W 1-0), който хвърли 5 страйкаута и даде само 3 хита за 5 ининга без точка. В нападение пък се развихри третият бейзмен на Ню Йорк Метс Дейвид Райт, който завърши 2 от 5 с 5 RBI. По една точка за успеха вкараха кетчерът на Минесота Туинс Джо Мауър и централният аутфилдер на Балтимор Ориолс Адам Джоунс.







Следващият двубой в схемата на двойна елиминация е довечера от 2 ч. след полунощ наше време, когато Пуерто Рико и Италия ще определят първия напускащ турнира. По същото време утре пък САЩ и Доминиканската република ще излъчат единия полуфиналист от групата. Победителят в първия двубой и загубилият във втория ще решат другия участник във Финалната четворка с двубой помежду си в петък.







СВЕТОВНА БЕЙЗБОЛНА КЛАСИКА '13







Група 2

Маями, САЩ











Доминиканска република - Италия 5:4



ст. "Марлинс Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ИТАЛИЯ

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

ДОМИНИКАНА

0

0

1

0

0

1

3

0

Х

5

10

0

САЩ - Пуерто Рико 7:1



ст. "Марлинс Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ПУЕРТО РИКО

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

7

2

САЩ

1

0

1

0

1

0

1

3

Х

7

12

0

САЩ - Пуерто Рико

