Бейзбол Абе изстреля Япония под №1 към Сан Франциско (видео) 12 март 2013 | 17:18



Двубоят на практика бе решен в сензационен 2-ри ининг, в който "Нипон" отбеляза общо 8 точки, за 4 от които се погрижи Абе. Играещият като DH кетчер на Йомиури Джайънтс откри частта със соло изстрел през оградата вдясно, а 2 аута и 8 батери по-късно отново излезе да батира и отново приземи топката в трибуните зад десния аутфилд, този път с двама рънери на база.



Холандците бяха повели с 1:0 в отварянето на мача чрез хоумрън на откриващия хитър Андрелтон Симонс. "Лалетата" се отърсиха частично от преживения впоследствие шок чак в 7-ия ининг, когато отбелязаха нови 2 точки, а в 8-ия дори успяха за кратко да върнат интригата с още 3 точки. В затварянето на 8-ата част обаче японците оформиха крайния резултат благодарение на единичен хит с 2 RBI на Хисайоши Чоно.







Холандия също ще играе в Топ 4 на Класиката, като заедно с Япония ще има 5 дни за аклиматизация в Калифорния. През това време ще се изиграят мачовете от 1/4-финалната група 2 в Маями, където за две места от днес до събота ще се борят домакинът САЩ, Италия, Доминиканската република и Пуерто Рико. На 1/2-финалите в неделя и понеделник най-добрият измежду тях ще срещне Холандия, а подгласникът му ще се изправи срещу защитаващия титлите си от 2006 и 2009 г. тим на Япония.







СВЕТОВНА БЕЙЗБОЛНА КЛАСИКА '13







Група 1

Токио, Япония











Япония - Холандия 10:6



ст. "Токио Доум"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ХОЛАНДИЯ

1

0

0

0

0

0

2

3

0

6

10

0

ЯПОНИЯ

0

8

0

0

0

0

0

2

Х

10

9

0

1