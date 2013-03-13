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Едно Ферари с цвят червен... и секси гадже с бронзов тен

13 март 2013 | 18:04
Едно Ферари с цвят червен... и секси гадже с бронзов тен
"Едно Ферари с цвят червен… а вътре гадже с бронзов тен", се  пееше в популярния хит на Слави Трифонов от края на 90-те години на миналия век. Не е много трудно човек да си го представи, особено след като види снимката, която публикува във "Фейсбук" бразилската волейболистка Лусиане Ескоуто. На нея спортистката позира по бикини пред паркирано наблизо Ферари. Лусиане Ескоуто бе сред многобройните фенове, присъствали на демонстрацията, която направи в Парк Фламенго в Рио де Жанейро бразилският пилот от Формула 1 Фелипе Маса. 31-годишният пилот показа на феновете си новото си Ferrari F10, броени дни преди първия старт от новия сезон във Формула 1 в Австралия в неделя.



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Спортни новини		 Прочетена 84969

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007
(Гост) 20
отговор
23 юли 2013 | 22:12

кек е комплексарчета.. Рейтинг: 0 0

пена пичето
(Гост) 19
отговор
21 юли 2013 | 17:57

няма как да я чукам,освен с вибратор,ама иначе ша я лижа по котето цялата вечер и целия ден и пак цяла вечер...Ох,ма малееей! Рейтинг: 0 0

DILALAIAT
(Гост) 18
отговор
19 юли 2013 | 06:51

МРЪСНА ЦИГАНКА ДЕЙБА НЕЙНТА МАМА Рейтинг: 0 0

w/
(Гост) 17
отговор
06 юни 2013 | 21:47

tazi romka pravi svirki za po 15 leva na 22ro uchilishte v sf seki den Рейтинг: 0 0

fen of loughgall football
(Гост) 16
отговор
26 май 2013 | 21:34

Т.Ъ.П.А. К.Р.А.В.А. Рейтинг: 0 0

seavalour
(Гост)
03 октомври 2013 | 11:40

ти си тъп Рейтинг: 0 0

MUFC Army
(Гост) 15
отговор
06 май 2013 | 03:55

Ква е тая Циганка е.От столипиново са я зели дей ба чернилката. Рейтинг: 0 0

доктор ЧУК -ЧУК
(Гост) 14
отговор
26 април 2013 | 18:46

ОХХХ КАКВИ ОЧИ ,КАКВА КОСА ,КАКВИ ГЪРДИ ,КАКВА П*ТКА ИМА ТАЗИ КРАСАВИЦА НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ ПЪРВО ЩЕ Я ЛИЖА И ПОСЛЕ ЩЕ СИ Я ЧУКАМ НОН СТОП Рейтинг: 0 0

баси мамата
(Гост) 13
отговор
26 март 2013 | 16:11

купи бира веее !! Рейтинг: 0 0

Бонбон 3
(Гост) 12
отговор
14 март 2013 | 20:03

Ах, как ги мразя тези червени ферарита, дето привличат к*рви!!! Рейтинг: 0 0

PariOnline
(Гост) 11
отговор
14 март 2013 | 19:01

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wda
(Гост) 10
отговор
14 март 2013 | 10:27

Ферарито ми харесва ама гаджето ич :) Рейтинг: 0 0

сд
(Гост) 9
отговор
14 март 2013 | 09:51

Тия в Бразилия често се оказват травестити Рейтинг: 0 0

CИГУPHИ__MA40BE !!!!!!!!!
(Гост) 8
отговор
14 март 2013 | 09:10

РЕСНАLВАТА . C О М - HAЙ-CИГУPHИTE MA40BE 3A ДEHЯ. BCEKИ ДЕН! Рейтинг: 0 0

Liquid
фен на: Челси 7
отговор
14 март 2013 | 07:25

Тъпа К.у.р.ва! © Рейтинг: 0 0

fen na Allure
(Гост)
20 март 2013 | 17:56

Простак Рейтинг: 0 0

Gago
(Гост)
22 април 2013 | 11:59

брзво ,само тъка Рейтинг: 0 0

Фен на Leni(Leniveca)
(Гост) 6
отговор
13 март 2013 | 23:57

Т.Ъ.П.А К.У.Р.В.А! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Синът на Пиронкова тръгна по нейните стъпки (снимка)
                
                
                  Синът на Пиронкова тръгна по нейните стъпки (снимка)

                 
                
              

              

                
                  
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Георги Миланов: Животът ми не е приказка!
06 септември 2018

Когато Георги Миланов изрече фразата "Животът ми не е приказка", настръхнах. Трябваше да видите очите му. Нека е доста използван изразът, очите не лъжат. Личеше прокрадваща се гордост от всичко, което постигнал, а то не ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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