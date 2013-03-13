Едно Ферари с цвят червен... и секси гадже с бронзов тен

"Едно Ферари с цвят червен… а вътре гадже с бронзов тен", се пееше в популярния хит на Слави Трифонов от края на 90-те години на миналия век. Не е много трудно човек да си го представи, особено след като види снимката, която публикува във "Фейсбук" бразилската волейболистка Лусиане Ескоуто. На нея спортистката позира по бикини пред паркирано наблизо Ферари. Лусиане Ескоуто бе сред многобройните фенове, присъствали на демонстрацията, която направи в Парк Фламенго в Рио де Жанейро бразилският пилот от Формула 1 Фелипе Маса. 31-годишният пилот показа на феновете си новото си Ferrari F10, броени дни преди първия старт от новия сезон във Формула 1 в Австралия в неделя.

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