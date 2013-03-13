Едно Ферари с цвят червен... и секси гадже с бронзов тен

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Синът на Пиронкова тръгна по нейните стъпки (снимка)
Цвети Пиронкова прави бебето тенисист още отсега. Малкият Александър е запален по тенис ракетите и определено върви по стъпките на талантливата си майка, пише "Телеграф".Цвети сподели снимка с малчугана, който вече е на ...Виж още
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Булевард
"Едно Ферари с цвят червен… а вътре гадже с бронзов тен", се пееше в популярния хит на Слави Трифонов от края на 90-те години на миналия век. Не е много трудно човек да си го представи, особено след като види снимката, която публикува във "Фейсбук" бразилската волейболистка Лусиане Ескоуто. На нея спортистката позира по бикини пред паркирано наблизо Ферари. Лусиане Ескоуто бе сред многобройните фенове, присъствали на демонстрацията, която направи в Парк Фламенго в Рио де Жанейро бразилският пилот от Формула 1 Фелипе Маса. 31-годишният пилот показа на феновете си новото си Ferrari F10, броени дни преди първия старт от новия сезон във Формула 1 в Австралия в неделя.
ФОТОГАЛЕРИЯ НА ЛУСИАНЕ ВИЖТЕ ТУК!
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(Гост) 20
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кек е комплексарчета.. Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
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няма как да я чукам,освен с вибратор,ама иначе ша я лижа по котето цялата вечер и целия ден и пак цяла вечер...Ох,ма малееей! Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
отговор
МРЪСНА ЦИГАНКА ДЕЙБА НЕЙНТА МАМА Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
отговор
tazi romka pravi svirki za po 15 leva na 22ro uchilishte v sf seki den Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
отговор
Т.Ъ.П.А. К.Р.А.В.А. Рейтинг: 0 0
(Гост)
ти си тъп Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
Ква е тая Циганка е.От столипиново са я зели дей ба чернилката. Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
ОХХХ КАКВИ ОЧИ ,КАКВА КОСА ,КАКВИ ГЪРДИ ,КАКВА П*ТКА ИМА ТАЗИ КРАСАВИЦА НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ ПЪРВО ЩЕ Я ЛИЖА И ПОСЛЕ ЩЕ СИ Я ЧУКАМ НОН СТОП Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
купи бира веее !! Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
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Ах, как ги мразя тези червени ферарита, дето привличат к*рви!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
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(Гост) 10
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Ферарито ми харесва ама гаджето ич :) Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
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Тия в Бразилия често се оказват травестити Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
РЕСНАLВАТА . C О М - HAЙ-CИГУPHИTE MA40BE 3A ДEHЯ. BCEKИ ДЕН! Рейтинг: 0 0
фен на: Челси 7
отговор
Тъпа К.у.р.ва! © Рейтинг: 0 0
(Гост)
Простак Рейтинг: 0 0
(Гост)
брзво ,само тъка Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Т.Ъ.П.А К.У.Р.В.А! Рейтинг: 0 0