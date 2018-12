Зимни спортове Задава се Pamporovo Freestyle Open 4 12 март 2013 | 13:26 0 0 0 0 2







От техническа гледна точка, това, което ще предложи тазгодишното трасе, може да бъде представено само като работа по учебник. Екипът на Fun Park Пампорово, с любезното съдействие на един от най-опитните шейпъри в България - Кирил Гъстев, изгради трасе с денивелация 120 метра и дължина 400 метра. Трасето включва серия от платформи с рейлове и два поредни скока тип “table top”, позволяващи Air Distance 25 метра. Отделно е изградена допълнителна детска линия.



Както знаем добре, Fun Park Пампорово е локацията на единственият в Източна Европа Half Pipe с дължина 100 метра и височина 3,5 метра. С други думи Пампорово отново ще се погрижи да предложи най-добрите условия за фристайл в България. Потвърждение за перфектната работа по трасето изрази и настоящият шампион на Billabong Air and Style - Маркo Грилич, който гостува на курортен комплекс Пампорово по покана на Red Bull.



Задава се нов хот спот на картата на големите фристайл събития в Европа. За 4-та поредна година България ще има своето голямо фристайл събитие, но тази година то наистина ще е още по-мащабно. В 4 поредни дни ще имаме възможност да наблюдаваме състезания в 3 отделни дисциплини: Half Pipe, Slopestyle, Big Air - за ски и сноуборд, разпределени в категории мъже, жени и деца. Наградният фонд от 10 000 лв., разпределен в дисциплините Slopestyle и BigAir, както и много предметни награди в състезанието по HalfPipe са само малка част от това, което ще предложи ПФО 2013. Организаторите са подготвили 3-дневна парти програма, която ще включва DJ партита и дневни лайф сешъни с едни от законодателите на БГ хип-хоп сцената. Спенс, Световният бийтбокс шампион Skiller, Butch (от група Ъпсурд), Goodslav и нашумялото лошо момче Alex P.

