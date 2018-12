Бейзбол Холандия зрелищно изрита Куба от Топ 4 (видео) 11 март 2013 | 17:19 0 0 0 0 0



Мачът на ст. "Токио Доум" се разви свръхзрелищно и бе решен по най-драматичен начин в последното нападение. По средата на 9-ия ининг резултатът бе 6:6 и по всичко изглеждаше, че победителят ще бъде определен в допълнителни части. В затварянето обаче холандската атака успя да напълни базите при 1 аут благодарение на грешка на третия бейзмен на кубинците Юлиески Гуриел, последвана от два поредни единични хита. Тогава на бат застана Калиан Самс, който при броене 1-2 изпрати дълбока топка по въздух в центъра и саможертвеният му флай отприщи холандското веселие на хоума.







Това бе втора победа на Холандия срещу Куба от началото на двойната елиминация в Токио след още по-убедителното 6:2 в откриващия мач в петък. Утре "лалетата" ще се изправят срещу домакина Япония, който също вече си осигури класиране за 1/2-финалите, за да бъде решен победителят в потока, който ще има предимството на поставен във Финалната четворка.



После и двата тима заминават за Сан Франциско, където в началото на другата седмица ще бъде излъчен новият шампион в Световната класика. Докато Япония и Холандия се аклиматизират на ст. "АТ&Т Парк" в Калифорния, на ст. "Марлинс Парк" във Флорида ще станат ясни останалите два 1/2-финалиста. Борбата в 1/4-финална група 2 в Маями с участието на Доминиканската република, Пуерто Рико, САЩ и Италия започва утре.







СВЕТОВНА БЕЙЗБОЛНА КЛАСИКА '13







Група 1

Токио, Япония











Холандия - Куба 7:6



ст. "Токио Доум"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

КУБА

0

0

0

2

2

0

0

2

0

6

12

2

ХОЛАНДИЯ

0

0

2

2

0

0

0

2

1

7

12

0

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

1