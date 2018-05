Феновете на Фулъм с песен, посветена на Бербатов (видео)

Нова песен, сътворена от привържениците на Фулъм , ще мотивира голмайстора на тима Димитър Бербатов да продължи със силното си представяне с екипа на "котиджърс". Българинът стартира по прекрасен начин престоя си на " Крейвън Котидж ", като вече има пет гола и три асистенции в седем мача за лондончани. Представянето му предизвика огромен ентусиазъм сред феновете, които измислиха и въпросната песен. Тя е кавър на хита на Бъста Раймс и Марая Кери "Знам какво искаш" (‪I Know What You Want‬). В текста, посветен на Бербатов, се казва, че публиката ще дава всичко на българина, ако той продължи да се раздава на терена и да вкарва с екипа на Фулъм. "Докато бележиш, знаеш, че го имаш", обещават ултрасите.Dimi if you give it to meI'll give it to youAs long as you scoreYou know you got itDimi if you give it to meI'll give it to youYou know who you areYou know you'reDimitar BerbatovThe Berb, the tovThe Dimitar BerbYou know you'reDimitar BerbatovThe Berb, the tovThe Dimitar Berb