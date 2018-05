Бейзбол Тайланд бързо изпусна пътя към Световната класика (видео) 16 ноември 2012 | 15:36 0 0 0 0 0



В откриващия мач на ст. "Синджуан" вчера тайландците паднаха с 2:8 от Филипините, а веднага след това домакинът Тайван нокаутира Нова Зеландия с 10:0 за 7 ининга. Рано тази сутрин Тайланд падна от Нова Зеландия с 2:12 за 8 ининга и напусна борбата. Следобед пък Тайван сгази Филипините с 16:0 за 7 ининга и се класира за финала. Съперникът в него ще бъде определен в директен сблъсък между Нова Зеландия и Филипините утре.



По същия регламент се играе и квалификацията в Панама Сити, където едно място в Класиката '13 си оспорват Панама, Бразилия, Никарагуа и Колумбия. В първия мач на ст. "Род Карю" тази нощ бразилците шокираха домакините, като ги победиха с 3:2. Късно довечера е двубоят между Никарагуа и Колумбия, победителят от който ще срещне "селесао" в мач, определящ първия финалист. Загубилият пък ще срещне Панама в елиминационен мач.







КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СВЕТОВНАТА КЛАСИКА '13









Панама - Бразилия 2:3



ст. "Род Карю"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

БРАЗИЛИЯ

0

0

2

0

1

0

0

0

0

3

10

2

ПАНАМА

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

6

1

Тайланд стана първият тим, който отпадна от последните квалификации за Световната бейзболна класика '13. Въпреки че бе подсилен от двукратния шампион в MLB Джони Деймън (на снимката), чиято майка е тайландка, азиатският състав бързо допусна две загуби и отпадна от минитурнира в Ню Тайпе Сити (Тайв). Надпреварата се провежда с участието на общо 4 отбора по схема на двойна елиминация, като само крайният победител се класира за финалите на третото издание на неофициалното световно първенство – през март 2013 г.В откриващия мач на ст. "Синджуан" вчера тайландците паднаха с 2:8 от Филипините, а веднага след това домакинът Тайван нокаутира Нова Зеландия с 10:0 за 7 ининга. Рано тази сутрин Тайланд падна от Нова Зеландия с 2:12 за 8 ининга и напусна борбата. Следобед пък Тайван сгази Филипините с 16:0 за 7 ининга и се класира за финала. Съперникът в него ще бъде определен в директен сблъсък между Нова Зеландия и Филипините утре.По същия регламент се играе и квалификацията в Панама Сити, където едно място в Класиката '13 си оспорват Панама, Бразилия, Никарагуа и Колумбия. В първия мач на ст. "Род Карю" тази нощ бразилците шокираха домакините, като ги победиха с 3:2. Късно довечера е двубоят между Никарагуа и Колумбия, победителят от който ще срещне "селесао" в мач, определящ първия финалист. Загубилият пък ще срещне Панама в елиминационен мач.Панама - Бразилия





Тайланд - Филипини 2:8



ст. "Синджуан"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ФИЛИПИНИ

0

0

0

3

1

1

0

3

0

8

12

1

ТАЙЛАНД

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2

7

7

Тайланд - Филипини Тайван - Нова Зеландия 10:0 (7 ининга)



ст. "Синджуан"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

0

6

0

ТАЙВАН

0

0

1

1

8

0

Х

Х

Х

10

11

0

Тайван - Нова Зеландия(7 ининга) Тайланд - Нова Зеландия 2:12 (8 ининга)



ст. "Синджуан"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

1

4

1

1

2

1

1

1

Х

12

14

0

ТАЙЛАНД

0

0

0

0

1

1

0

0

Х

2

4

4

Тайланд - Нова Зеландия(8 ининга) Филипини - Тайван 0:16 (7 ининга)



ст. "Синджуан"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ТАЙВАН

0

0

3

0

8

0

5

Х

Х

16

14

1

ФИЛИПИНИ

0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

0 1

5

Филипини - Тайван(7 ининга)

Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 653

1