Голф PGA Grand Slam of Golf остава на Бермудите още две години 15 ноември 2012 | 17:28 0 0 0 0 0



Турнирът PGA Grand Slam of Golf ще се проведе в "Порт Роял" на 15 и 16 октомври следващата година и ще е с награден фонд от 1.35 милиона долара.



Домакин на елитното състезание между 1991 г. и 2006 г. бяха Хаваите, а от 2007-а насам Бермудите приемат надпреварата.



Един от най-престижните турнири в голфа - PGA Grand Slam, който събира на едно място четиримата мейджър победители през сезона, ще се провежда на Бермудските острови през следващите две години. Надпреварата, която се състои от само 36 дупки, е в Бермуда от 2007-а, а последното издание през миналия месец бе спечелено от Падриг Харингтън. Ирландецът замени страдащия от контузия на глезена шампион от British Open Ърни Елс (Южна Африка) и в крайна сметка успя да стигне до трофея.Турнирът PGA Grand Slam of Golf ще се проведе в "Порт Роял" на 15 и 16 октомври следващата година и ще е с награден фонд от 1.35 милиона долара.Домакин на елитното състезание между 1991 г. и 2006 г. бяха Хаваите, а от 2007-а насам Бермудите приемат надпреварата. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 946

1