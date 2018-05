Петър Стойчев е лице на проекта Keep Walking Bulgaria

Шотландско уиски №1 в света* Johnnie Walker стартира проекта Keep Walking Bulgaria, с който цели да отбележи и подкрепи индивидуалния принос на българите за общия прогрес на страната ни. Идеята на кампанията е да покаже как успехите и постиженията на всеки българин са помагали и продължават да помагат на държавата ни да се развива. Затова и мото на кампанията е „Всяка твоя крачка е крачка напред за България”.За целта Johnnie Walker организира конкурс за иновативни идеи, в който може да се включи всеки на www.keepwalkingbulgaria.com от 19 ноември до средата на януари 2013 г. Участниците в него трябва да споделят своите лични идеи, които биха допринесли за прогреса на страната ни. Тричленно жури в състав антропологът Харалан Александров, програмният директор на Дарик радио Константин Вълков и директорът на платформата фестивали на сп. ”Едно” Асен Асенов ще определят петте най-иновативни идеи. Техните автори ще бъдат наградени с парична премия от по 10 000 лв., за да бъде подпомогната реализацията на идеите им. Победителите в Keep Walking Bulgaria ще бъдат обявени в средата на февруари 2013 г.За да илюстрира, че подобни добри примери съществуват в България и че личните успехи на наши сънародници са подобрили средата, в която живеят, Johnnie Walker e подготвил вдъхновяващи видео истории. Кадрите в тях са предоставени от предаването на БНТ „Малки истории”. Видеата също могат да бъдат видяни на www.keepwalkingbulgaria.com . Първите идеи в проекта бяха споделени на стените във Фабрика 126, а в тяхната визуализация се включиха млади талантливи български художници.Лице на проекта Keep Walking Bulgaria е най-успешният български плувец Петър Стойчев. Той е първият българин, заснет в телевизионна реклама на превърналата се в символ на успеха марка. Едновременно с това рекламата на кампанията Keep Walking Bulgaria е първата заснета реклама на Johnnie Walker в България.„Това е голямо признание за спортната ми кариера и усилията, които съм полагал до сега. Приех поканата на Johnnie Walker, защото споделяме една философия, а именно, че малките крачки, упоритостта и вярата водят до успеха, в която и да било сфера. Затова пожелавам на всички да са последователни, да не се отказват при първото препятствие и да следват целите си. Keep Walking!” – сподели Петър Стойчев.*според Impact Magazine 2012