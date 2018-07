Зрелищни каскади на откриването на Автоизложение на годината в The Mall

Булевард

Днес в The Mall повече от 7 000 души станаха свидетели на грандиозното откриване на Автоизложение на годината. По червения килим минаха Ясен Попов и Красимир Дунев, които бяха специални гости на събитието. Зрелищни каскади с мотори запалиха бензина в кръвта на събралите се зрители. До червено се нагря асфалта на паркинга на The Mall, където 4 мотора безспирно демонстрираха, че земното притегляне не важи, когато си на две гуми. Балет „Нова” допълнително нажежи обстановката и прикова погледите с изящни движения. Най-запалените автопилоти опитаха шофьорските си умения на изключително реалистичните Formula 1 симулатори на партерния етаж на Мола.



Автоизложение на годината ще продължи до 28 октомври. Над 60 автомобила, от които и премиерни за България модели, са на разположение на клиентите в The Mall всеки ден от 10:00 до 22:00 часа. За посетителите ще има и много подаръци . Добре дошли!