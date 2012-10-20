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ЦСКА CSKA

Локомотив (София) 2:1 ЦСКА

последен:
25.05.2013

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следващ:
 

създаване: 1948г.
стадион: Армията
президент: Ивайло Манджуков
треньор: Христо Янев
web: ЦСКА

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БГ Футбол

Екзекутора: Жалко, че вкарахме само 1 гол - поздравих феновете на Левски

20 октомври 2012 | 17:46
Екзекутора: Жалко, че вкарахме само 1 гол - поздравих феновете на Левски
Наставникът на ЦСКА Стойчо Младенов бе много щастлив след победата на армейския отбор във Вечното дерби срещу Левски с 1:0. Екзекутора благодари както на феновете на ЦСКА, така и на тези на Левски, които подкрепяха мощно "сините".

"Благодаря на журналистите и на феновете. Създаде се отлична обстановка за отличен мач от страна на феновете и на двата отбора. Започваме да възвръщаме истинското лице на дербито. Съпътстваха ни много проблеми до момента през сезона, но с търпение и разум ги преодоляваме. Надявам се във времето, в което ще работим заедно, да подобрим позициите, които ни куцат. Днес се видя, че трябва да наблегнем на нови попълнения в атака. Имахме много положения, но за нещастие вкарахме само един гол. Проявих уважение към феновете на Левски и отидох да ги поздравя след мача", сподели Стойчо след успеха на ЦСКА.

ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ МАЧА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!

ФОТОГАЛЕРИЯ С АГИТКАТА НА ЦСКА ВИЖ ТУК!

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА ЛЕВСКИ ВИЖ ТУК!



Първа лига
9 кръг, събота 20 октомври
ЦСКА
1:0краен резулат
Левски
Стадион: "Васил Левски"
Съдия: Станислав Тодоров
12
4
19
11
6
5
12
10
20
99
29
23
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4
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13
19
90
Христо Янев
Делио Роси
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Томаш Черни Томаш Черни12 Пламен Илиев23 Пламен Илиев
Иван Бандаловски Иван Бандаловски11 Орлин Старокин66 Орлин Старокин
Апостол Попов Апостол Попов19 Ромен Ели3 Ромен Ели
Пламен Крачунов Пламен Крачунов6 Станислав Ангелов4 Станислав Ангелов
Михаил Венков Михаил Венков4 Дъстли Мюлдер2 Дъстли Мюлдер
Тодор Янчев Тодор Янчев5 Христо Йовов10 Христо Йовов
Лукас Саша Лукас Саша8 Владимир Гаджев45 Владимир Гаджев
Нджонго Присо Нджонго Присо99 Илиян Йорданов11 Илиян Йорданов
Анисе Абел Анисе Абел12 Марсиньо31 Марсиньо
Антон Карачанаков Антон Карачанаков71 Роман Прохазка15 Роман Прохазка
Серж Нюаджи Серж Нюаджи14 Базил де Карвальо19 Базил де Карвальо
Резерви
Александру Пакурар Александру Пакурар20 Жоао Силва90 Жоао Силва
Сержиньо Сержиньо10 Нуно Пинто28 Нуно Пинто
Тасио Тасио29 Симеон Райков13 Симеон Райков
Първа лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
30
22
6
2
58:13 (45)
72
2 Левски Левски
30
22
5
3
59:20 (39)
71
3 ЦСКА ЦСКА
30
19
6
5
54:20 (34)
63
4 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
30
18
6
6
51:21 (30)
60
5 Литекс Литекс
30
15
5
10
56:24 (32)
50
6 ПСФК Черноморец ПСФК Черноморец
30
14
5
11
32:29 (3)
47
7 Берое Берое
30
13
6
11
36:38 (-2)
45
8 Славия Славия
30
12
6
12
40:35 (5)
42
9 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
30
10
9
11
37:34 (3)
39
10 Черно море Черно море
30
9
8
13
33:39 (-6)
35
11 Пирин (Гоце Делчев) Пирин (Гоце Делчев)
30
10
4
16
27:57 (-30)
34
12 Локомотив (София) Локомотив (София)
30
7
10
13
27:38 (-11)
31
13 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
30
8
7
15
23:51 (-28)
31
14 Миньор (Перник) Миньор (Перник)
30
5
5
20
20:49 (-29)
20
15 Монтана Монтана
30
4
4
22
27:57 (-30)
16
16 Етър Етър
30
4
4
22
20:75 (-55)
13
  • Шампионска лига
  • Лига Европа
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Серж Нюаджи
46'
 

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Добави коментар ›› Коментари (42)

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CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE!!!!
(Гост) 42
отговор
21 октомври 2012 | 20:51

Р Е С Н А L В А Т А . C О М - CИГУPHИTE MA40BE 3A ДEHЯ. BCEKИ ДЕН! Рейтинг: 0 0

asddsf
(Гост) 41
отговор
21 октомври 2012 | 13:27

абе цска-ри какво е това КЗЛ.и аз съм от цска но незнам КЗЛ значи К*р За Левски Рейтинг: 0 0

CИГУPHИ___MA40BE !!!!
(Гост) 40
отговор
21 октомври 2012 | 08:39

Р Е С Н А L В А Т А . C О М - CИГУPHИTE MA40BE 3A ДEHЯ. BCEKИ ДЕН! Рейтинг: 0 0

хснс
(Гост) 39
отговор
21 октомври 2012 | 06:45

абе цска-ри какво е това КЗЛ.и аз съм от цска но незнам Рейтинг: 0 0

!!!
(Гост) 38
отговор
20 октомври 2012 | 22:31

ПАК ОБЕСИХМЕ СТРАХЛИВЕЦА ЛЕФСКИТО ОТ ПОДУЕНЦИ И ПАК СЕ НАСРА, АМА ПЪРВО АСКЕРЪТ МУ РАЗПОРИ ЗАДНИКА В КАУША .....ТАКА Е СЛЕД КАТО СЕ ПРЕДАВАШ, НАМЕСТО ДА СЕ БИЕШ ЗА СВОБОДАТА КАТО БОТЕВ Рейтинг: 0 0

гр
(Гост) 37
отговор
20 октомври 2012 | 22:20

клоун .сега почваш да се мазниш????свинска ти работата Рейтинг: 0 0

Bayern_1
фен на: --- 36
отговор
20 октомври 2012 | 21:57

Велик Стойчо. Рейтинг: 0 0

CИГУPHИ___MA40BE !!!!
(Гост) 35
отговор
20 октомври 2012 | 21:33

Р Е С Н А L В А Т А . C О М - CИГУPHИTE MA40BE 3A ДEHЯ. BCEKИ ДЕН! Рейтинг: 0 0

CИГУPHИ___MA40BE !!!!
(Гост) 34
отговор
20 октомври 2012 | 21:33

Р Е С Н А L В А Т А . C О М - CИГУPHИTE MA40BE 3A ДEHЯ. BCEKИ ДЕН! Рейтинг: 0 0

1913
(Гост) 33
отговор
20 октомври 2012 | 21:15

Вечното дерби, хахаха.... "ГРАНДОВЕТЕ" НА САПУН Рейтинг: 0 0

SRV
(Гост) 32
отговор
20 октомври 2012 | 21:06

ГОЛЯМ ГОЛЯМ СТОЙЧО, ПАК НА ГОВЕДАТА ГО НАБУТА, И ТО С ЧУДЕСНА ИГРА, НАДИГРАХМЕ ГОВЕДАТА ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ Рейтинг: 0 0

cska
(Гост) 31
отговор
20 октомври 2012 | 20:53

стои4о пак ви го тури говедаааа хахаххааа Рейтинг: 0 0

uoi
(Гост) 30
отговор
20 октомври 2012 | 20:51

ВЕЛИК,ВЕЛИК,ВЕЛИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Рейтинг: 0 0

N A K O L E N K A . C O M
(Гост) 29
отговор
20 октомври 2012 | 20:50

Ортопедичен онлайн магазин за спортисти! Рейтинг: 0 0

levskar
(Гост) 28
отговор
20 октомври 2012 | 20:44

И аз като левжскар поздравявам Стойчо за победата, заслужена е и още по-сладка защото я постигна без Платини. За мен е доста по-приятно да виждам треньор който уважава противника, дори когато го е победил вместо да злорадства- РЕСПЕКТ Стойчо Рейтинг: 0 0

pppppppppp
(Гост)
20 октомври 2012 | 23:51

evala Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Треньор се завръща в академията на ЦСКА-София

                 
                
              

              

                
                  
                  Стартира кампанията "Червен картон на футболните хулигани"
                
                
                  Стартира кампанията "Червен картон на футболните хулигани"

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София чака Георги Миланов
                
                
                  ЦСКА-София чака Георги Миланов

                 
                
              

              

                
                  
                  Мауридес дебютира за "червените" срещу Локо (Пд)
                
                
                  Мауридес дебютира за "червените" срещу Локо (Пд)

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Допингът за бразилските футболисти в Лудогорец
07 юни 2018

Видяхте ли само как го гледат? Всеки, който е присъствал вчера на представянето на новия старши треньор на Лудогорец - Пауло Аутори, е забелязал блясъка в очите на Марселиньо, когато се докосна до легендарния бразилски ...









							
							
						

						
						






Милен Петков: Започнах да забравям, че съм бил на ...
15 юли 2018

Бившият футболист Милен Петков гостува в предаването "Код Спорт" по ТВ+. В България играе за Добруджа, ЦСКА и Черно море. С червените записва шампионски дубъл през 1997 г., а два сезона по-късно отново ликува с купата ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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