Екзекутора: Жалко, че вкарахме само 1 гол - поздравих феновете на Левски

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Усмивката отново е на лицето на Меси, Лео събира слънце на Ибиса (снимки)
Футболният магьосник Лионел Меси се опитва да забрави фиаското на неговата Аржентина на Световното първенство. Ла Пулга се наслаждава на лятна ваканция, отдаден на плажни удоволствия. Британският Daily Mail публикува ...Виж още
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БГ Футбол
Наставникът на ЦСКА Стойчо Младенов бе много щастлив след победата на армейския отбор във Вечното дерби срещу Левски с 1:0. Екзекутора благодари както на феновете на ЦСКА, така и на тези на Левски, които подкрепяха мощно "сините".
"Благодаря на журналистите и на феновете. Създаде се отлична обстановка за отличен мач от страна на феновете и на двата отбора. Започваме да възвръщаме истинското лице на дербито. Съпътстваха ни много проблеми до момента през сезона, но с търпение и разум ги преодоляваме. Надявам се във времето, в което ще работим заедно, да подобрим позициите, които ни куцат. Днес се видя, че трябва да наблегнем на нови попълнения в атака. Имахме много положения, но за нещастие вкарахме само един гол. Проявих уважение към феновете на Левски и отидох да ги поздравя след мача", сподели Стойчо след успеха на ЦСКА.
ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ МАЧА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!
ФОТОГАЛЕРИЯ С АГИТКАТА НА ЦСКА ВИЖ ТУК!
ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА ЛЕВСКИ ВИЖ ТУК!
Първа лига
9 кръг, събота 20 октомври
ЦСКА
1:0краен резулат
Левски
Стадион: "Васил Левски"
Съдия: Станислав Тодоров
12
4
19
11
6
5
12
10
20
99
29
23
2
3
28
45
4
11
15
13
19
90
4-2-3-1
4-2-3-1
8 халф
10 вратар
x
1:0
Серж Нюаджи
46'
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(Гост) 42
отговор
Р Е С Н А L В А Т А . C О М - CИГУPHИTE MA40BE 3A ДEHЯ. BCEKИ ДЕН! Рейтинг: 0 0
(Гост) 41
отговор
абе цска-ри какво е това КЗЛ.и аз съм от цска но незнам КЗЛ значи К*р За Левски Рейтинг: 0 0
(Гост) 40
отговор
Р Е С Н А L В А Т А . C О М - CИГУPHИTE MA40BE 3A ДEHЯ. BCEKИ ДЕН! Рейтинг: 0 0
(Гост) 39
отговор
абе цска-ри какво е това КЗЛ.и аз съм от цска но незнам Рейтинг: 0 0
(Гост) 38
отговор
ПАК ОБЕСИХМЕ СТРАХЛИВЕЦА ЛЕФСКИТО ОТ ПОДУЕНЦИ И ПАК СЕ НАСРА, АМА ПЪРВО АСКЕРЪТ МУ РАЗПОРИ ЗАДНИКА В КАУША .....ТАКА Е СЛЕД КАТО СЕ ПРЕДАВАШ, НАМЕСТО ДА СЕ БИЕШ ЗА СВОБОДАТА КАТО БОТЕВ Рейтинг: 0 0
(Гост) 37
отговор
клоун .сега почваш да се мазниш????свинска ти работата Рейтинг: 0 0
фен на: --- 36
отговор
Велик Стойчо. Рейтинг: 0 0
(Гост) 35
отговор
Р Е С Н А L В А Т А . C О М - CИГУPHИTE MA40BE 3A ДEHЯ. BCEKИ ДЕН! Рейтинг: 0 0
(Гост) 34
отговор
Р Е С Н А L В А Т А . C О М - CИГУPHИTE MA40BE 3A ДEHЯ. BCEKИ ДЕН! Рейтинг: 0 0
(Гост) 33
отговор
Вечното дерби, хахаха.... "ГРАНДОВЕТЕ" НА САПУН Рейтинг: 0 0
(Гост) 32
отговор
ГОЛЯМ ГОЛЯМ СТОЙЧО, ПАК НА ГОВЕДАТА ГО НАБУТА, И ТО С ЧУДЕСНА ИГРА, НАДИГРАХМЕ ГОВЕДАТА ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ Рейтинг: 0 0
(Гост) 31
отговор
стои4о пак ви го тури говедаааа хахаххааа Рейтинг: 0 0
(Гост) 30
отговор
ВЕЛИК,ВЕЛИК,ВЕЛИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 29
отговор
Ортопедичен онлайн магазин за спортисти! Рейтинг: 0 0
(Гост) 28
отговор
И аз като левжскар поздравявам Стойчо за победата, заслужена е и още по-сладка защото я постигна без Платини. За мен е доста по-приятно да виждам треньор който уважава противника, дори когато го е победил вместо да злорадства- РЕСПЕКТ Стойчо Рейтинг: 0 0
(Гост)
evala Рейтинг: 0 0