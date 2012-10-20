Батков: Да обяснят защо Левски загуби

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Усмивката отново е на лицето на Меси, Лео събира слънце на Ибиса (снимки)
Футболният магьосник Лионел Меси се опитва да забрави фиаското на неговата Аржентина на Световното първенство. Ла Пулга се наслаждава на лятна ваканция, отдаден на плажни удоволствия. Британският Daily Mail публикува ...Виж още
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БГ Футбол
Собственикът на Левски Тодор Батков заяви броени минути след загубата на "сините" от ЦСКА, че спортните хора в клуба трябва да обяснят защо тимът от "Герена" загуби мача.
"Аз няма какво да обяснявам. Спортните хора в клуба да обяснят защо Левски загуби. Гледаме напред. Иначе се получи много слаб мач. Отборът с повече късмет победи", заяви босът на "сините".
ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ МАЧА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!
ФОТОГАЛЕРИЯ С АГИТКАТА НА ЦСКА ВИЖ ТУК!
ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА ЛЕВСКИ ВИЖ ТУК!
Първа лига
9 кръг, събота 20 октомври
ЦСКА
1:0краен резулат
Левски
Стадион: "Васил Левски"
Съдия: Станислав Тодоров
12
4
19
11
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5
12
10
20
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29
23
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11
15
13
19
90
4-2-3-1
4-2-3-1
8 халф
10 вратар
x
1:0
Серж Нюаджи
46'
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(Гост) 81
отговор
Мнозина футболисти напуснаха "Герена", а в същото време с клуба вече подписаха петима нови играчи - Станислав Ангелов, Агиеманг Опоку, Ромейн Ели, Базил де Карвальо и Роман Прохазка. Четирима от тях идват като свободни агенти. Тонев обаче е убеден, че това, че те са безплатни, не означава, че те не са на достатъчно високо ниво. "Трябваше ли да похарчим голяма сума за трансфери? Аз съм върл противник да се прави селекция за пред феновете или медиите. Така се гради фалшив имидж. Считам, че сме взели правилните футболисти. Всички те са наблюдавани и одобрени от Илиан Илиев. Рейтинг: 0 0
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(Гост) 80
отговор
ДЕБЕЛА СВИНЬО КАКВО СТАНА БЕ ааааааааа нали много говорехте Рейтинг: 0 0
(Гост) 79
отговор
Батков сам го каза преди време - обратно в кочината подуенски цигани... Рейтинг: 0 0
(Гост) 78
отговор
Просто Левски досега не е изиграл един стойностен мач в първнството играха срещу слабаци и анонимници .... Рейтинг: 0 0
(Гост) 77
отговор
Патков е голям герой на измислен отбор. Рейтинг: 0 0
(Гост) 76
отговор
Батков е гледал някой друг мач както винаги , те говедата за това са на това дередже 2 пъти паднаха от по силни отбори ( сараево и ЦСКА ) и зарева , късмет сме имали свали тези сини очила говедо просто... Рейтинг: 0 0
(Гост) 75
отговор
ХАХА ЕЙ БАТКОВО ГОВЕДО КВИ ГИ ГОВОРИШ ЛЪЖИ БЕ И ДВАТА ОТБОРА ИГРАЛИ НАРАВНО СЛАБО ХАХАХАХА. НИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ МАЧ СИ ВИ НАДИГРАХМЕ БЕ ГОВЕДО! Рейтинг: 0 0
(Гост) 74
отговор
Цяла седмица лепиларите от подуене ни обясняват как ще ни бият ..а вакрай турско сините им насрани задници блеснаха .правят карвальо зор заман голмайстор та да излъжат някой огбор от 2 ра бундеслига да го купи ама се вижда ,че в уефски играят само бездарници бездушници и пропаднали ренегати ! Рейтинг: 0 0
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(Гост) 73
отговор
ЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ БОГУ!ТЕ ТЕЗИ ЦЕСЕКАРИ БИЛИ МНОГО СЛАБИ.ТЕ ПО СЛАБИ ОТ НАС А ПЪК НИ БИХА.ЕЙЙЙЙЙЙ БОГУ ПОМОГНИ НА НАС СИЛНИТЕ ДА БИЕМ СЛАБИТЕ.МУСТАКАТ ПЕ/ДАЛ Рейтинг: 0 0
(Гост) 72
отговор
Р Е С Н А L В А Т А . C О М - CИГУPHИTE MA40BE 3A ДEHЯ. BCEKИ ДЕН! Рейтинг: 0 0
(Гост) 71
отговор
Защо Левски загуби? Е това вече е национален проблем.Левски не може да загуби.И то от ЦСКА.При положение че са впрегнати всичките налични сини сили.Само аз ли като страничен наблюдател видях че червените бяха по-подготвени и по-мотивирани.В този слаб и скучен двубой трябваше да паднат повече голове.Толкова неорентирани защитници трудно се събират на един мач.И затова Лудогорец отново ще е шампион.За ужас на половин синя и половин червена България.Тези които не могат да съберат 20 000 на ,,мегадербито'' Рейтинг: 0 0
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(Гост) 70
отговор
ХЕЙ ЧОРБАРИ МАЙКА ВИ ЩЕ Е Б А.БАТКОВ НАЛАГА ВРЪЗКАРИ ПРИ МЛАДЕЖИТЕ И ДЕЦАТА КОИТО НЕ ДОСТИГАТ В МЪЖКИЯ ОТБОР.А ТАЛАНТИТЕ СА СТОПИРАНИ.ЗАЩО?КАТО ТЕЗИ ТАЛАНТИ МОГАТ ДА ИГРАЯТ В МЪЖКИЯ ОТБОР С ЦЯЛАТА СИ ДУША И СЪРЦЕ.ВМЕСТО ЧУЖДЕНЦИ НАКИЛО КОИТО НЕ СА ПО-ДОБРИ И ПЕНСИОНЕРИ БЕЗ ВЪЗДУХ-ДАЛИ МНОГО НА ЛЕВСКИ,НО ВСЯКО НЕЩО ИМА НАЧАЛО И КРАЙ. Рейтинг: 0 0
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(Гост)
А, най-накрая прозряхте истината Бай Ганьо е болен "ЧОРБАР" !? :)))) :))) Не знам защо никой не коментира, абсолютно чистия ГОООЛ в 53 мин., който бе отменен-НЕПРАВИЛНО(Пак късмет, ама не за ЦСКА). Рейтинг: 0 0
(Гост) 69
отговор
ЕЙЙЙЙЙЙ БОГУУУ!ПАК ХВАНАХМЕ РОГУУУУ!ЕЕЕЕЙЙЙЙ БОГУУУУ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 68
отговор
този нито е гледал мача нито си е пил хапчетата.а те кенефски просто си станаха абонати на ЦСКА. Рейтинг: 0 0
(Гост)
але ей пич, скоро по-слаб мач в А група не бях гледал пълна трагедия сте и двата отбора Рейтинг: 0 0
(Гост)
Шматкоо шматко, вземи прочети преди да пишеш рибок! Рейтинг: 0 0
(Гост) 67
отговор
ЕЕЕЕ СИНИ КУРВИИ АЛЕЕ СИНИ КУРВИИ АЛЕ СИНИ КУРВИИ АЛЕЕЕ ДА ГО ДУХАТЕЕЕ Рейтинг: 0 0