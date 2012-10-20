Левски Levski

Левски 1:1 Славия

последен:
25.05.2013

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следващ:
 

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Батков: Да обяснят защо Левски загуби

20 октомври 2012 | 17:47
Батков: Да обяснят защо Левски загуби
Собственикът на Левски Тодор Батков заяви броени минути след загубата на "сините" от ЦСКА, че спортните хора в клуба трябва да обяснят защо тимът от "Герена" загуби мача.

"Аз няма какво да обяснявам. Спортните хора в клуба да обяснят защо Левски загуби. Гледаме напред. Иначе се получи много слаб мач. Отборът с повече късмет победи", заяви босът на "сините".

ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ МАЧА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!

ФОТОГАЛЕРИЯ С АГИТКАТА НА ЦСКА ВИЖ ТУК!

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА ЛЕВСКИ ВИЖ ТУК!


Първа лига
9 кръг, събота 20 октомври
ЦСКА
1:0краен резулат
Левски
Стадион: "Васил Левски"
Съдия: Станислав Тодоров
12
4
19
11
6
5
12
10
20
99
29
23
2
3
28
45
4
11
15
13
19
90
Христо Янев
Делио Роси
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Томаш Черни Томаш Черни12 Пламен Илиев23 Пламен Илиев
Иван Бандаловски Иван Бандаловски11 Орлин Старокин66 Орлин Старокин
Апостол Попов Апостол Попов19 Ромен Ели3 Ромен Ели
Пламен Крачунов Пламен Крачунов6 Станислав Ангелов4 Станислав Ангелов
Михаил Венков Михаил Венков4 Дъстли Мюлдер2 Дъстли Мюлдер
Тодор Янчев Тодор Янчев5 Христо Йовов10 Христо Йовов
Лукас Саша Лукас Саша8 Владимир Гаджев45 Владимир Гаджев
Нджонго Присо Нджонго Присо99 Илиян Йорданов11 Илиян Йорданов
Анисе Абел Анисе Абел12 Марсиньо31 Марсиньо
Антон Карачанаков Антон Карачанаков71 Роман Прохазка15 Роман Прохазка
Серж Нюаджи Серж Нюаджи14 Базил де Карвальо19 Базил де Карвальо
Резерви
Александру Пакурар Александру Пакурар20 Жоао Силва90 Жоао Силва
Сержиньо Сержиньо10 Нуно Пинто28 Нуно Пинто
Тасио Тасио29 Симеон Райков13 Симеон Райков
Първа лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
30
22
6
2
58:13 (45)
72
2 Левски Левски
30
22
5
3
59:20 (39)
71
3 ЦСКА ЦСКА
30
19
6
5
54:20 (34)
63
4 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
30
18
6
6
51:21 (30)
60
5 Литекс Литекс
30
15
5
10
56:24 (32)
50
6 ПСФК Черноморец ПСФК Черноморец
30
14
5
11
32:29 (3)
47
7 Берое Берое
30
13
6
11
36:38 (-2)
45
8 Славия Славия
30
12
6
12
40:35 (5)
42
9 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
30
10
9
11
37:34 (3)
39
10 Черно море Черно море
30
9
8
13
33:39 (-6)
35
11 Пирин (Гоце Делчев) Пирин (Гоце Делчев)
30
10
4
16
27:57 (-30)
34
12 Локомотив (София) Локомотив (София)
30
7
10
13
27:38 (-11)
31
13 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
30
8
7
15
23:51 (-28)
31
14 Миньор (Перник) Миньор (Перник)
30
5
5
20
20:49 (-29)
20
15 Монтана Монтана
30
4
4
22
27:57 (-30)
16
16 Етър Етър
30
4
4
22
20:75 (-55)
13
  • Шампионска лига
  • Лига Европа
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Серж Нюаджи
46'
 

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g
(Гост) 81
отговор
22 октомври 2012 | 02:28

Мнозина футболисти напуснаха "Герена", а в същото време с клуба вече подписаха петима нови играчи - Станислав Ангелов, Агиеманг Опоку, Ромейн Ели, Базил де Карвальо и Роман Прохазка. Четирима от тях идват като свободни агенти. Тонев обаче е убеден, че това, че те са безплатни, не означава, че те не са на достатъчно високо ниво. "Трябваше ли да похарчим голяма сума за трансфери? Аз съм върл противник да се прави селекция за пред феновете или медиите. Така се гради фалшив имидж. Считам, че сме взели правилните футболисти. Всички те са наблюдавани и одобрени от Илиан Илиев. Рейтинг: 0 0

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,,,,,,,
(Гост) 80
отговор
21 октомври 2012 | 15:42

ДЕБЕЛА СВИНЬО КАКВО СТАНА БЕ ааааааааа нали много говорехте Рейтинг: 0 0

agent tara
(Гост) 79
отговор
21 октомври 2012 | 15:33

Батков сам го каза преди време - обратно в кочината подуенски цигани... Рейтинг: 0 0

pk_rz
(Гост) 78
отговор
21 октомври 2012 | 13:08

Просто Левски досега не е изиграл един стойностен мач в първнството играха срещу слабаци и анонимници .... Рейтинг: 0 0

кзл
(Гост) 77
отговор
21 октомври 2012 | 12:40

Патков е голям герой на измислен отбор. Рейтинг: 0 0

agent tara
(Гост) 76
отговор
21 октомври 2012 | 11:57

Батков е гледал някой друг мач както винаги , те говедата за това са на това дередже 2 пъти паднаха от по силни отбори ( сараево и ЦСКА ) и зарева , късмет сме имали свали тези сини очила говедо просто... Рейтинг: 0 0

цска
(Гост) 75
отговор
21 октомври 2012 | 11:18

ХАХА ЕЙ БАТКОВО ГОВЕДО КВИ ГИ ГОВОРИШ ЛЪЖИ БЕ И ДВАТА ОТБОРА ИГРАЛИ НАРАВНО СЛАБО ХАХАХАХА. НИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ МАЧ СИ ВИ НАДИГРАХМЕ БЕ ГОВЕДО! Рейтинг: 0 0

Eй богу
(Гост) 74
отговор
21 октомври 2012 | 10:26

Цяла седмица лепиларите от подуене ни обясняват как ще ни бият ..а вакрай турско сините им насрани задници блеснаха .правят карвальо зор заман голмайстор та да излъжат някой огбор от 2 ра бундеслига да го купи ама се вижда ,че в уефски играят само бездарници бездушници и пропаднали ренегати ! Рейтинг: 0 0

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123
(Гост) 73
отговор
21 октомври 2012 | 09:54

ЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ БОГУ!ТЕ ТЕЗИ ЦЕСЕКАРИ БИЛИ МНОГО СЛАБИ.ТЕ ПО СЛАБИ ОТ НАС А ПЪК НИ БИХА.ЕЙЙЙЙЙЙ БОГУ ПОМОГНИ НА НАС СИЛНИТЕ ДА БИЕМ СЛАБИТЕ.МУСТАКАТ ПЕ/ДАЛ Рейтинг: 0 0

CИГУPHИ___MA40BE !!!!
(Гост) 72
отговор
21 октомври 2012 | 08:40

Р Е С Н А L В А Т А . C О М - CИГУPHИTE MA40BE 3A ДEHЯ. BCEKИ ДЕН! Рейтинг: 0 0

БУЛТРАС ВЯРА БРАН
(Гост) 71
отговор
21 октомври 2012 | 06:20

Защо Левски загуби? Е това вече е национален проблем.Левски не може да загуби.И то от ЦСКА.При положение че са впрегнати всичките налични сини сили.Само аз ли като страничен наблюдател видях че червените бяха по-подготвени и по-мотивирани.В този слаб и скучен двубой трябваше да паднат повече голове.Толкова неорентирани защитници трудно се събират на един мач.И затова Лудогорец отново ще е шампион.За ужас на половин синя и половин червена България.Тези които не могат да съберат 20 000 на ,,мегадербито'' Рейтинг: 0 0

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БЪЛГАРИЯ ОБИЧА ЛЕВСКИ
(Гост) 70
отговор
21 октомври 2012 | 05:21

ХЕЙ ЧОРБАРИ МАЙКА ВИ ЩЕ Е Б А.БАТКОВ НАЛАГА ВРЪЗКАРИ ПРИ МЛАДЕЖИТЕ И ДЕЦАТА КОИТО НЕ ДОСТИГАТ В МЪЖКИЯ ОТБОР.А ТАЛАНТИТЕ СА СТОПИРАНИ.ЗАЩО?КАТО ТЕЗИ ТАЛАНТИ МОГАТ ДА ИГРАЯТ В МЪЖКИЯ ОТБОР С ЦЯЛАТА СИ ДУША И СЪРЦЕ.ВМЕСТО ЧУЖДЕНЦИ НАКИЛО КОИТО НЕ СА ПО-ДОБРИ И ПЕНСИОНЕРИ БЕЗ ВЪЗДУХ-ДАЛИ МНОГО НА ЛЕВСКИ,НО ВСЯКО НЕЩО ИМА НАЧАЛО И КРАЙ. Рейтинг: 0 0

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говедоебач
(Гост)
21 октомври 2012 | 11:29

А, най-накрая прозряхте истината Бай Ганьо е болен "ЧОРБАР" !? :)))) :))) Не знам защо никой не коментира, абсолютно чистия ГОООЛ в 53 мин., който бе отменен-НЕПРАВИЛНО(Пак късмет, ама не за ЦСКА). Рейтинг: 0 0

KRAVA OT TARNAVA
(Гост) 69
отговор
21 октомври 2012 | 02:30

ЕЙЙЙЙЙЙ БОГУУУ!ПАК ХВАНАХМЕ РОГУУУУ!ЕЕЕЕЙЙЙЙ БОГУУУУ! Рейтинг: 0 0

българин
(Гост) 68
отговор
21 октомври 2012 | 01:00

този нито е гледал мача нито си е пил хапчетата.а те кенефски просто си станаха абонати на ЦСКА. Рейтинг: 0 0

Ботев
(Гост)
21 октомври 2012 | 02:01

але ей пич, скоро по-слаб мач в А група не бях гледал пълна трагедия сте и двата отбора Рейтинг: 0 0

5:0 7:2 7:1 777777777777
(Гост)
21 октомври 2012 | 10:47

Шматкоо шматко, вземи прочети преди да пишеш рибок! Рейтинг: 0 0

KurZaLeWCki
(Гост) 67
отговор
20 октомври 2012 | 23:47

ЕЕЕЕ СИНИ КУРВИИ АЛЕЕ СИНИ КУРВИИ АЛЕ СИНИ КУРВИИ АЛЕЕЕ ДА ГО ДУХАТЕЕЕ Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Горанов: Срамна загуба, не трябваше да се случва това нещо

                 
                
              

              

                
                  
                  Роси отказа да подаде оставка и наговори странни неща
                
                
                  Роси отказа да подаде оставка и наговори странни неща

                 
                
              

              

                
                  
                  Поредна драма на "Герена", в която Левски отново стана за смях на цяла Европа
                
                
                  Поредна драма на "Герена", в която Левски отново стана за смях на цяла Европа

                 
                
              

              

                
                  
                  Феновете побесняха, опитаха да нахлуят на терена - “Герена” кънти: “Оставка, оставка!” (видео)
                
                
                  Феновете побесняха, опитаха да нахлуят на терена - “Герена” кънти: “Оставка, оставка!” (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Петър Хубчев е на "Герена"
                
                
                  Петър Хубчев е на "Герена"

                 
                
              

              

                
                  
                  Избягал от Левски отива в Серия "А"
                
                
                  Избягал от Левски отива в Серия "А"

                 
                
              

              

                
                  
                  Божидар Митрев пред изравняване на постижение на Бисер Михайлов
                
                
                  Божидар Митрев пред изравняване на постижение на Бисер Михайлов

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Допингът за бразилските футболисти в Лудогорец
07 юни 2018

Видяхте ли само как го гледат? Всеки, който е присъствал вчера на представянето на новия старши треньор на Лудогорец - Пауло Аутори, е забелязал блясъка в очите на Марселиньо, когато се докосна до легендарния бразилски ...









							
							
						

						
						






Милен Петков: Започнах да забравям, че съм бил на ...
15 юли 2018

Бившият футболист Милен Петков гостува в предаването "Код Спорт" по ТВ+. В България играе за Добруджа, ЦСКА и Черно море. С червените записва шампионски дубъл през 1997 г., а два сезона по-късно отново ликува с купата ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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