Спорт и бизнес Модата среща високите скорости в The Mall от 20-ти до 28-ми октомври 19 октомври 2012 | 17:30 Ако видите много усмихнати момичета на много високи токчета и в много готино Maserati, непременно идете при тях, за да ви разкажат повече за Автоизложение на годината в The Mall. Секси талисманите на Автоизложението вече обикалят софийските улици с последния модел на Maserati, за да ви поканят лично да го посетите и да се възползвате от купчината изненади, подготвени ви от The Mall. Там ще ви посрещнат с „Добре дошли!" на най-голямото Автоизложение на 2012г. със зашеметяващи модели двуколесни и четириколесни зверове. В събота (20 октомври) от 11 часа е официалното откриване на Автоизложение на 2012 със спиращо дъха мото шоу с каскадьори, тест драйф на автомобили и разбира се много красиви жени на високи токове. Над 60 различни модела автомобили и мотори буквално ще нахълтат на територията на целия мол и външния паркинг. Премиерно в България ще бъдат изложени най-новите VOLKSWAGEN Golf 7 , OPEL Astra Sedan , RENAULT Clio , FORD Focus ST , HYUNDAI Santa Fe. Специално за дамите високи скорости в грима и прическите ще развият професионалистите от FETISH Hair Studio, МАС, Max Factor, Sephora, Clarins, Douglas и най-именитите гримьори в България. Модните тенденции ще бъдат представени от водещи трендсетъри с магазини в The Mall. Безплатен грим и прическа, привлекателни награди, съвети за здравословно хранене и полезни козметични хитринки са малка част от изненадите. Ексклузивни Formula 1 симулатори пък са на разположение на всички господа с бензин в кръвта! Вратите на Автоизложението на 2012 г. в The Mall са отворени за посетители всеки ден от 20-ти до 28-ми октомври, от 10:00 до 22:00 часа. Добре дошли!

