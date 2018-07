Спорт и бизнес Модата среща високите скорости в The Mall от 20 до 28 октомври 19 октомври 2012 | 11:47 0 0 0 0 3



Над 60 различни модела автомобили и мотори буквално ще нахълтат на територията на целия



Вратите на Автоизложението на 2012 г. в The Mall са отворени за посетители всеки ден от 20 до 28 октомври, от 10:00 до 22:00 часа. Добре дошли!

The Mall ще ви посрещнат с „Добре дошли!“ на най-голямото автоизложение на годината със зашеметяващи модели двуколесни и четириколесни зверове.Над 60 различни модела автомобили и мотори буквално ще нахълтат на територията на целия мол и външния паркинг. Най-големият търговски център в България е готов да посрещне всички пристрастени любители на атрактивните автомобили. На показ ще са бижута с марките MASERATI, BMW, MINI, MERCEDES-BENZ, AUDI, SUBARU, LEXUS, TOYOTA, FIAT, VOLKSWAGEN, GREAT WALL, RENAULT, PEUGEOT, NISSAN, MAZDA, FORD, ALFA ROMEO, HYUNDAI, MITSUBISHI, HONDA, OPEL, CHEVROLET, DACIA, KIA, SKODA, а част от тях ще са на ваше разположение и за тест драйв.Вратите на Автоизложението на 2012 г. в The Mall са отворени за посетители всеки ден от 20 до 28 октомври, от 10:00 до 22:00 часа. Добре дошли!

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2268 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1