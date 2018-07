Бейзбол Детройт помете НЙ Янкис на път към Световните серии (видео) 19 октомври 2012 | 11:16 0 0 0 0 1



Както и в първите три срещи, така и тази нощ питчерите на Детройт доминираха изцяло срещу наглед страховитото нападение на Ню Йорк. Стартерът Макс Шързър (W 1-0) не даде хит до 6-ия ининг и в крайна сметка предаде топката на булпена след 10 страйкаута, 2 бази за боли, 2 хита и точка за 5 ининга и 2/3 на възвишението. До края трима риливъри пуснаха един-единствен рънер (с разходка), като клоузърът Фил Коук изработи последните 2 ининга с 25 хвърляния.







"Начинът, по който хвърляха нашите четирима стартиращи питчери, направи задачата ни много лесна", обобщи аутфилдерът на Тайгърс Делмън Йънг, който бе избран за най-полезен играч (MVP) във финала, след като нощес добави нови 2 от 4 с RBI към бездруго забележителното си батиране в серията.



На Янкис не помогна дори преобразеният батерски ред, извън който за втори пореден мач остана суперзвездата Алекс Родригес, а до него на пейката седна и Къртис Грандерсън. Въпреки това всичко, което нюйоркчани постигнаха, бяха троен хит на Едуардо Нунес и двоен с RBI на Ник Суишър, и двата в 6-ия ининг. Общо в 4-те мача атаката на "раираните" удари едва .157 (22 от 140) и фиксира най-слабия коефициент в знаменитата история на 27-кратния шампион в плейофите.



"Не беше един човек, не бяха двама. Бяха много хора. Трудно е да печелиш, когато не отбелязваш точки", обясни мениджърът Джо Джирарди.







Снощи треньорът бе подведен и от аса в своята питчерска ротация Си Си Сабатия (L 2-1), който напусна игра след само 3 ининга и 2/3, в които домакините навъртяха 6 точки (5 ER) от 2 бази за боли и 11 хита, включително два двойни хоумръна. Удариха ги в 4-тия ининг Мигел Кабрера и Джони Пералта, който добави и соло изстрел в 8-ия срещу риливъра на гостите Дейвид Робъртсън.



Съперникът на Детройт за титлата в MLB ще бъде определен във финала на Националната лига между Сейнт Луис Кардиналс и Сан Франциско Джайънтс. Тази нощ "чинките" спечелиха мач №4 с 8:3 у дома и вече водят с 3-1 в серията до 4 победи. Петият двубой отново ще се играе на ст. "Буш" в Сейнт Луис – тази вечер от 20,07 ч. източноамериканско време (3,07 ч. след полунощ в България), а при необходимост от още мачове шампионът в лигата ще бъде излъчен на ст. "АТ&Т Парк" в Сан Франциско в неделя (21 октомври) или най-късно в понеделник (22 октомври).











РЕЗУЛТАТИ В ПЛЕЙОФИТЕ НА MLB:



Американска лига



Детройт Тайгърс - Ню Йорк Янкис 8:1 (4-0 в серията)



ст. "Комерика Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

НЙ ЯНКИС

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2

2

ДЕТРОЙТ

1

0

1

4

0

0

1

1

Х

8

16

1

Пред 42 477 зрители на своя ст. "Комерика Парк" Детройт Тайгърс разгроми Ню Йорк Янкис с 8:1 и затвори с 4-0 победи финала в Американската лига на Мейджър лийг бейзбол (MLB). Така "тигрите" се класираха за Световните серии за първи след 2006 г. и общо за 11-и път в клубната история. Освен това 4-кратният шампион стана първият тим, помел "янките" на нула в плейофите, след Канзас Сити Роялс през 1980 г., когато "кралските" печелят финала в лигата с 3-0.

Национална лига



Сейнт Луис Кардиналс - Сан Франциско Джайънтс 8:3 (3-1)



ст. "Буш"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

САН ФРАНЦИСКО

0

1

0

0

0

0

0

0

2

3

6

1

СЕЙНТ ЛУИС

2

0

0

0

2

2

2

0

Х

8

12

0

Сейнт Луис Кардиналс - Сан Франциско Джайънтс(3-1)

