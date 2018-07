Бейзбол Сейнт Луис пак поведе във финала на НЛ (видео) 18 октомври 2012 | 12:24 0 0 0 0 0



Всичко бе решено още преди паузата. Гостите откриха резултата в отварянето на 3-тия, когато Анхел Паган се прибра при аут по земя на Пабло Сандовал. В затварянето на частта обаче домакините обърнаха развоя и повече не изпуснаха контрол – в герой се превърна резервата Мат Карпентър, който удари двоен хоумрън още в първото си заставане на бат, след като влезе по спешност на мястото на контузилия се в 1-вия ининг Карлос Белтран.



При 1 аут в домакинската част на 7-ия Кардиналс отбеляза нова точка благодарение на друга резерва – Шейн Робинсън, който при пълни бази удари по земя и бе хванат на първа, докато Дейвид Фрийз пресичаше хоума за 3:1. Веднага след това дъждът се усили и съдиите спряха играта.







Точно 3,27 ч. по-късно мачът бе подновен с бърз аут на риливъра на Джайънтс Хавиер Лопес срещу Джон Джей, предотвратил допълнителни щети. Вече стореното обаче се оказа непоправимо за "гигантите" и поражението остана отговорност на стартера Мат Кейн (L 1-2), който разреши 6 хита и 3 точки за 6 ининга и 2/3 на работа.



Победата извоюва започналият за Сейнт Луис Кайл Лоуш (W 2-0), който даде само една точка от 7 хита и 5 бази за боли за 5 ининга и 2/3. Преди дъждовната пауза ситуацията удържаха трима риливъри, а при подновяването на играта от булпена бе привикан направо клоузърът Джейсън Моте (S 3), който подпечата успеха с 2 ининга без допуснат рънер.



Нощес трябваше да се играе и четвъртият мач от финала в Американската лига между Детройт Тайгърс и Ню Йорк Янкис, но заради дъжд двубоят на ст. "Комерика Парк" изобщо не започна. При резултат от 3-0 в своя полза "тигрите" ще имат нов шанс да затворят серията като домакини тази вечер от 16,07 ч. местно време (23,07 ч. българско време). В 20,07 ч. източноамериканско време (3,07 ч. след полунощ у нас) пък започва мач №4 между Сейнт Луис и Сан Франциско.











ПЛЕЙОФИ В MLB



Национална лига



Сейнт Луис Кардиналс - Сан Франциско Джайънтс 3:1 (2-1)



ст. "Буш"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

САН ФРАНЦИСКО

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

9

1

СЕЙНТ ЛУИС

0

0

2

0

0

0

1

0

Х

3

6

0

Шампионът Сейнт Луис Кардиналс започна с успех поредицата от 3 домакинства срещу Сан Франциско Джайънтс във финала на Националната лига в Мейджър лийг бейзбол (MLB). Тази нощ "чинките" надделяха с 3:1 и вече водят с 2-1 в серията до 4 победи. Заради проливен дъжд над ст. "Буш" двубоят бе прекъснат за почти 3 часа и половина в 7-ия ининг, но все пак бе изигран докрай.Всичко бе решено още преди паузата. Гостите откриха резултата в отварянето на 3-тия, когато Анхел Паган се прибра при аут по земя на Пабло Сандовал. В затварянето на частта обаче домакините обърнаха развоя и повече не изпуснаха контрол – в герой се превърна резервата Мат Карпентър, който удари двоен хоумрън още в първото си заставане на бат, след като влезе по спешност на мястото на контузилия се в 1-вия ининг Карлос Белтран.При 1 аут в домакинската част на 7-ия Кардиналс отбеляза нова точка благодарение на друга резерва – Шейн Робинсън, който при пълни бази удари по земя и бе хванат на първа, докато Дейвид Фрийз пресичаше хоума за 3:1. Веднага след това дъждът се усили и съдиите спряха играта.Точно 3,27 ч. по-късно мачът бе подновен с бърз аут на риливъра на Джайънтс Хавиер Лопес срещу Джон Джей, предотвратил допълнителни щети. Вече стореното обаче се оказа непоправимо за "гигантите" и поражението остана отговорност на стартера Мат Кейн (L 1-2), който разреши 6 хита и 3 точки за 6 ининга и 2/3 на работа.Победата извоюва започналият за Сейнт Луис Кайл Лоуш (W 2-0), който даде само една точка от 7 хита и 5 бази за боли за 5 ининга и 2/3. Преди дъждовната пауза ситуацията удържаха трима риливъри, а при подновяването на играта от булпена бе привикан направо клоузърът Джейсън Моте (S 3), който подпечата успеха с 2 ининга без допуснат рънер.Нощес трябваше да се играе и четвъртият мач от финала в Американската лига между Детройт Тайгърс и Ню Йорк Янкис, но заради дъжд двубоят на ст. "Комерика Парк" изобщо не започна. При резултат от 3-0 в своя полза "тигрите" ще имат нов шанс да затворят серията като домакини тази вечер от 16,07 ч. местно време (23,07 ч. българско време). В 20,07 ч. източноамериканско време (3,07 ч. след полунощ у нас) пък започва мач №4 между Сейнт Луис и Сан Франциско.Сейнт Луис Кардиналс - Сан Франциско Джайънтс(2-1)

Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 630

1