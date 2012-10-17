БГ Футбол Тодор Батков навършва 54 години днес 17 октомври 2012 | 15:16 0 0 0 0 26



Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски поздравяват г-н Батков с празника и му пожелават крепко здраве, щастие, изключителни професионални успехи и още много незабравими мигове начело на любимия син отбор.



Мажоритарният собственик на ПФК Левски Тодор Батков навършва 54 години днес! Роден на 17 октомври 1958 година. Доктор по право. През периода 1984 – 1991 г. е работил като организационен секретар на РНС “Оборище”, съветник към Министерски съвет и старши съветник към Народното събрание. От юни 1991 г. е управляващ съдружник на адвокатска къща “Батков, Стоев, Ботев и сие”. Член на Софийска адвокатска колегия и на Международния адвокатски съюз със седалище в Париж. Член на Надзорния съвет на “МобилТел” ЕАД. Председател на Съвета на директорите на “Стандарт Нюз” ЕАД – издател на вестник “Стандарт”.Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски поздравяват г-н Батков с празника и му пожелават крепко здраве, щастие, изключителни професионални успехи и още много незабравими мигове начело на любимия син отбор.

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