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създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Тодор Батков навършва 54 години днес

17 октомври 2012 | 15:16
Тодор Батков навършва 54 години днес
Мажоритарният собственик на ПФК Левски Тодор Батков навършва 54 години днес! Роден на 17 октомври 1958 година. Доктор по право. През периода 1984 – 1991 г. е работил като организационен секретар на РНС “Оборище”, съветник към Министерски съвет и старши съветник към Народното събрание. От юни 1991 г. е управляващ съдружник на адвокатска къща “Батков, Стоев, Ботев и сие”. Член на Софийска адвокатска колегия и на Международния адвокатски съюз със седалище в Париж. Член на Надзорния съвет на “МобилТел” ЕАД. Председател на Съвета на директорите на “Стандарт Нюз” ЕАД – издател на вестник “Стандарт”.

Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски поздравяват г-н Батков с празника и му пожелават крепко здраве, щастие, изключителни професионални успехи и още много незабравими мигове начело на любимия син отбор.


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Спортни новини		 Прочетена 2012

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