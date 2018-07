Бейзбол Детройт докосва Световните серии (видео) 17 октомври 2012 | 12:00 0 0 0 0 5



Тази нощ вездесъщият питчер изработи 8 ининга и 1/3 с 3 страйкаута и 3 хита, последният от които донесе единствената точка на гостите – соло хоумрън на Едуардо Нунес за начало на 9-ия. В общо 3 мача от началото на плейофите Верландер (W 3-0) е дал само 2 точки и 10 хита за 24 ининга и 1/3 на възвишението.







"Ню Йорк разполага със забележителни хитъри и много мощ в нападение и винаги е труден съперник. Затова смятам, че Верландер бе абсолютно удивителен", коментира мениджърът на Тайгърс Джим Лейланд.



Колегата му начело на Янкис Джо Джирарди се принуди да използва петима риливъри, след като стартерът му Фил Хюз (L 0-1) почувства болки в гърба и бе изваден след само 3 пълни ининга. В началото на 4-тия питчерът на "янките" даде на Делмън Йънг топка, която той превърна в хоумрън за 1:0, след което пусна база за боли и бе сменен. Втората точка за домакините отбеляза Куинтин Бери, който се прибра от втора база при двоен хит на Мигел Кабрера в 5-ия ининг.







Четвъртият двубой е тази вечер от 20,07 ч. местно време (3,07 ч. след полунощ у нас), отново в Детройт. Стартер за Тайгърс ще бъде Макс Шързър, а за Янкис ще започне асът Си Си Сабатия.



От 16,07 ч. източноамериканско време (23 ч. българско време) пък започва третата среща между Сейнт Луис Кардиналс и Сан Франциско Джайънтс от финала в Националната лига. Двубоят е първи от гарантирани три на ст. "Буш" в Сейнт Луис, понеже след първите два мача в Сан Франциско резултатът в серията е 1-1.







ПЛЕЙОФИ В MLB



Американска лига



Детройт Тайгърс - Ню Йорк Янкис 2:1 (3-0 в серията)



ст. "Комерика Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

НЙ ЯНКИС

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

5

1

ДЕТРОЙТ

0

0

0

1

1

0

0

0

Х

2

7

0

Джъстин Верландер изведе Детройт Тайгърс до домакински успех с 2:1 срещу Ню Йорк Янкис и доближи отбора си само на победа от участие в Световните серии на Мейджър лийг бейзбол (MLB). "Тигрите" вече водят с 3-0 в серията до 4 победи и разполагат с още два мача на своя ст. "Комерика Парк", преди финалът в Американската лига евентуално да се върне на ст. "Янки" в Ню Йорк.

Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

1