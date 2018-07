Баскетбол No Frame с труден успех над Перестройка 16 октомври 2012 | 08:30 0 0 0 0 0



Шампионите бяха без три от ключовите си фигури - Ивайло Константинов, Йордан Янков и сръбския гигант Горан Кошанин, но въпреки това показа шампионски дух и се пребори за победата.



No Frame бе напред в резултата през почти цялата среща, като изключим кратък период в първата четвърт, когато Перестройка водеше със 6:8. След 10 минути игра на таблото светеше 24:15, а на почивката аванса на шампионите бе 43:31.



След почивката нещата не се промениха и през третата част No Frame контролираше случващото се на терена, като след 30 минути игра водеше с 57:47.



Перестройка успя да се върне в мача в последната четвърт, като след две поредни тройки на бившия колежанин Владимир Николов, резултатът бе изравнен две минути преди края. Все пак шампионите стигнаха до победата след поредица наказателни удари, фиксирайки крайния резултат на 81:73.



Филип Сребров записа "дабъл-дабъл" от 24 точки и 10 борби, но направи и 10 грешки. Калоян Николов наниза 19 точки, Александър Иванов добави 16, а Теодор Александров вкара 12.



Николай Мораров реализира 27 за Перестройка, а трима други играчи на тима също завършиха с двуцифрен точков актив, водени от Венцислав Николов с 12 точки.



Втората среща от втория кръг на САБЛ е в четвъртък (18 октомври) от 21.00 часа, когато Политехника ще излезе срещу Найки в баскетболната зала на НСА "Васил Левски".





