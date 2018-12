Баскетбол Готова е програмата на Final Four на Адриатическата лига 05 март 2007 | 12:53 0 0 0 0 0 Вече е ясна програмата на турнира Final Four на дамската Адриатическата лига, който ще се проведе в София в периода 17-18 март и чийто домаккин през настоящия сезон ще бъде българският ЦСКА, съобщиха от пресслужбата на "червените". В събота – 17 март 2007 година полуфиналът между Желзничар Сараево и Шибеник Джоли започва от 16,00 часа, а вторият мач между ЦСКА и Госпич е от 19,00 часа. От 18,00 часа между двата мача ще има голям концерт. На 18 март е мачът за третото място и финалния двубой. Срещата за третото място започва в 16,00 часа, а финалът е от 19,00 часа. Билетите за турнира са – 6 лева за двата дни и 3 лева само за втория ден от турнира. Отборите ще бъдат настанени в хотел "Царско село". Предвидени са награди за тимовете, заели от първо до трето място, както и за баскетболистките, които ще спечелят индивидуални награди. Те ще бъдат съобщени допълнително на пресконференцията, която БК ЦСКА ще организира преди началото на надпреварата. Турнирът Final Four на Адриатическата лига ще бъде закрит официално в зала "Универсиада", а в неделя вечерта в "Царско село" ще има голям Маскен бал за участници, журналисти и гости. Всички мачове от турнира ще бъдат излъчвани директно от Ринг ТВ. За журналистите ще бъде изграден пресцентър, а след мачовете ще има пресконференции с треньорите на двата отбора и по една баскетболистка. снимка: Sportni.bg

