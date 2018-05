Бейзбол Сейнт Луис и Балтимор изравниха сериите (видео) 09 октомври 2012 | 12:03 0 0 0 0 1



Защитаващият титлата си от 2011 г. Сейнт Луис пое контрол върху снощния мач още във 2-рия ининг и не го изпусна в нито един момент. Атаката на Кардиналс изстреля 4 хоумръна, два от които дело Карлос Белтран – единичен в 6-ия и двоен в 8-ия. Соло обиколки завъртяха и Алън Крейг в 3-тия и Даниъл Дескалсо в 4-тия. Джон Джей пък батира 2 от 5 с троен хит и 3 RBI.







Победата бе записана срещу името на Ланс Лин (W 1-0), който изработи само 3 ининга – от 3-тия до 5-ия, с 5 страйкаута, 3 хита, 1 база за боли и 2 точки. Стартер за домакините бе Хайме Гарсия, но мексиканският левичар бе изваден още след 2-рия ининг, след като почувства напрежение в хвърлящото рамо, заради което прекара повече от два месеца в списъка с контузените.



Загубата пое започналият за Вашингтон Джордан Зимърман (L 0-1), който само за 3 ининга пусна 7 хита и 5 точки. Питчерът бе по-продуктивен в нападение, където откри резултата с единичен хит с RBI във 2-рия. До края обаче съотборниците му го подкрепиха само с три ползотворни удара – соло хоумръни на Райън Зимърман и Адам Ларош в 5-ия и саможертвен флай на Зимърман в 7-ия.







Рано тази сутрин пък защитата на Балтимор бе с основна заслуга за успеха срещу "янките". Четирима питчери начело с Чън Уей-Ин (W 1-0) дадоха само 2 точки от 9 хита на гостите, като тримата риливъри разрешиха само един хит за последните 2 ининга и 2/3. Отговорен за загубата е стартерът на Ню Йорк Анди Петит (L 0-1), който затвори 7 ининга със 7 хита и 3 точки, но не получи необходимата подкрепа в атака.



Гостите от Бронкс поведоха с 1:0 още в 1-вия ининг чрез двоен хит на Робинсон Кано, при който Ичиро Сузуки отбеляза от първа със забележително изпълнение на хоума – японецът бе блокиран от кетчера Мат Уитърс, но успя два пъти да го финтира и в крайна сметка с ловък плонж докосна плочата с ръка.







Домакините обърнаха резултата до 3:1 с единичен хит с 2 RBI на Крис Дейвис в 3-тия ининг и сингъл на Марк Рейнолдс в 6-ия. В 7-ия капитанът на Янкис Дерек Джитър вкара точка с единичен хит, но само за да оформи крайния резултат.







РЕЗУЛТАТИ В ПЛЕЙОФИТЕ НА MLB ОТ 8 ОКТОМВРИ:



Американска лига



Балтимор Ориолс - Ню Йорк Янкис 3:2 (1-1 в серията)



ст. "Ориол Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

НЙ ЯНКИС

1

0

0

0

0

0

1

0

0

2

9

2

БАЛТИМОР

0

0

2

0

0

1

0

0

Х

3

7

2

Национална лига



Сейнт Луис Кардиналс - Вашингтон Нешънълс 12:4 (1-1)



ст. "Буш"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ВАШИНГТОН

0

1

0

0

2

0

1

0

0

4

10

2

СЕЙНТ ЛУИС

0

4

1

2

0

1

0

4

Х

12

13

0

Сейнт Луис Кардиналс - Вашингтон Нешънълс(1-1)

