Грейс напредва в класацията по приходи след нова победа в Европейския тур

Това е четвърти успех за 24-годишния Грейс в тура и по този начин той се придвижва до третото място в тазгодишната класацията по приходи Race to Dubai. Южноафриканският голфър се намира на 730 000 евро зад лидера и номер 1 в света Рори Макилрой. Освен трофея в Шотландия Грейс си заслужи и шампионския чек за 617 284 евро.



"Ще гоня Рори, заяви победителят. - Някой ми спомена преди няколко дни, че мога да се опитам да изместя Рори от класацията по приходи. Тогава отговорих, че е добре да изчакам да мине тази седмица и да видя какво ще се случи. Сега вече съм на трета позиция и лидерското място в подреждането Race to Dubai определено е сред приоритетите ми. Имайки предвид какви важни турнири предстоят, тези 800 000 евро не изглеждат чак толкова голяма разлика", допълни Грейс.



