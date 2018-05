Бейзбол Синсинати на крачка от финала в Националната лига (видео) 08 октомври 2012 | 12:12 0 0 0 0 1



Другата дивизионна серия от Националната лига бе открита снощи с успех на Вашингтон Нешънълс с 3:2 като гост на Сейнт Луис Кардиналс. Плейофът започна с ден по-късно, понеже в петък "чинките" играха предварителен кръг с другия притежател на "уайлд кард" в лигата – Атланта Брейвс, печелейки с 6:3 като гости на ст. "Търнър Фийлд".



В елиминациите в Американската лига Детройт Тайгърс също постигна две победи, но като домакин – с 3:1 в събота и с 5:4 вчера срещу Оукланд Атлетикс. Сега обаче предстоят три мача на стадиона на "А"-тата – "Колизеум".



За другото място във финала в лигата тази нощ борба започнаха Балтимор Ориолс и Ню Йорк Янкис. В първия от два мача на ст. "Ориол Парк" в Камдън Ярдс гостите от Бронкс измъкнаха успех със 7:2, след като отбелязаха 5 точки в 9-ия ининг. В петък "скорците" бяха безапелационни в "уайлд кард" двубоя с Тексас Рейнджърс и изхвърлиха шампиона в лигата от последните 2 сезона с победа с 5:1 насред неговия ст. "Рейнджърс" в Арлингтън.







РЕЗУЛТАТИ В ПЛЕЙОФИТЕ НА MLB ОТ 7 ОКТОМВРИ:



Американска лига



Детройт Тайгърс - Оукланд Атлетикс 5:4 (2-0 в серията)



ст. "Комерика Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ОУКЛАНД

0

0

1

0

0

0

1

2

0

4

9

1

ДЕТРОЙТ

0

0

1

0

0

0

2

1

1

5

11

0

Синсинати Редс изглежда най-близо до финал в някоя от двете лиги на Мейджър лийг бейзбол (MLB) след първия уикенд от плейофите. "Червените" нанесоха двоен удар на Сан Франциско Джайънтс, печелейки и двата мача на неговия ст. "АТ&Т Парк" и сега ще разполагат с 3 възможности да затворят серията до 3 победи на своя ст. "Грейт Америкън". В събота Синсинати надделя с 5:2, а тази сутрин бе още по-убедителен и би с 9:0.Другата дивизионна серия от Националната лига бе открита снощи с успех на Вашингтон Нешънълс с 3:2 като гост на Сейнт Луис Кардиналс. Плейофът започна с ден по-късно, понеже в петък "чинките" играха предварителен кръг с другия притежател на "уайлд кард" в лигата – Атланта Брейвс, печелейки с 6:3 като гости на ст. "Търнър Фийлд".В елиминациите в Американската лига Детройт Тайгърс също постигна две победи, но като домакин – с 3:1 в събота и с 5:4 вчера срещу Оукланд Атлетикс. Сега обаче предстоят три мача на стадиона на "А"-тата – "Колизеум".За другото място във финала в лигата тази нощ борба започнаха Балтимор Ориолс и Ню Йорк Янкис. В първия от два мача на ст. "Ориол Парк" в Камдън Ярдс гостите от Бронкс измъкнаха успех със 7:2, след като отбелязаха 5 точки в 9-ия ининг. В петък "скорците" бяха безапелационни в "уайлд кард" двубоя с Тексас Рейнджърс и изхвърлиха шампиона в лигата от последните 2 сезона с победа с 5:1 насред неговия ст. "Рейнджърс" в Арлингтън.Детройт Тайгърс - Оукланд Атлетикс(2-0 в серията) Балтимор Ориолс - Ню Йорк Янкис 2:7 (0-1)



ст. "Ориол Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

НЙ ЯНКИС

1

0

0

1

0

0

0

0

5

7

10

1

БАЛТИМОР

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

8

1

Балтимор Ориолс - Ню Йорк Янкис(0-1)

Национална лига



Сейнт Луис Кардиналс - Вашингтон Нешънълс 2:3 (0-1)



ст. "Буш"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ВАШИНГТОН

0

1

0

0

0

0

0

2

0

3

8

2

СЕЙНТ ЛУИС

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

3

1

Сейнт Луис Кардиналс - Вашингтон Нешънълс(0-1) Сан Франциско Джайънтс - Синсинати Редс 0:9 (0-2)



ст. "АТ&Т Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

СИНСИНАТИ

0

1

0

3

0

0

0

5

0

9

13

0

САН ФРАНЦИСКО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2

0

Сан Франциско Джайънтс - Синсинати Редс(0-2)

