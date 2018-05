Бойни спортове Вижте мача на Коко Тайсъна с Маурицио Ловаджлио 08 октомври 2012 | 10:30 0 0 0 0 16 Константин Семерджиев - Коко Тайсъна беше отказан във втория рунд на мача си с Маурицио Ловаджлио в петък вечер. Двубоят беше за средиземноморската титла на Международната боксова федерация в полутежка категория. 40-годишният ветеран записа 15-о поражение в своята кариера срещу 31 успеха (19 с нокаут) и две равенства.



Вижте целия мач 2012-10-05 Maurizio Lovaglio vs Konstantin... by sweetboxing4 2012-10-05 Maurizio Lovaglio vs Konstantin... by sweetboxing4 0 0 0 0 16 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 2906 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2