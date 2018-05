Ашли Коул изригна и нарече ФА "сбирщина п***и"

Левият бек на Челси Ашли Коул изригна по безпрецедентен начин срещу ръководителите на английския футбол, след като по-рано днес ФА публикува доклада с мотивите за наказанието на неговия съотборник Джон Тери . Както е известно, английският национал бе част от защитата и свиделите на капитана на Челси по обвинението в расизъм, проявен по адрес на Антон Фърдинанд. Тери бе оневинен от граждански съд, но ФА реши друго и наказа играча с четири мача и глоба от 220 000 пуанда. Покрай изтъкването на мотивите си за решението комисията към ФА обясни днес, че защитата на Тери, в основата на която бе именно Коул, е била "неправдоподобна, неприемлива и скалъпена" . Именно това предизвика гнева на Коул, който в своя профил в "Туитър" буквално наруга хората от ФА, определяйки ги като "сбирщина п***и" (в оригинал - bunch of twats).Ето и целият пост на Коул: "Хаха, добре свършена работа, ФА. Значи излъгах, така ли? Сбирщина п***и". ("Hahahahaa, well done #fa I lied did I, #BUNCHOFTWATS").Реакцията на Коул със сигурност ще му донесе сериозно наказание.