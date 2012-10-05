Ким Кардашян пак скандализира с неподходяща рокля

След като само преди няколко дни обяви, че ще започне диета, за да свали килограми и да влезе във форма, Ким Кардашян отново скандализира с ултратясна рокля, подчертаваща закръгленото й тяло. 31-годишната риалити звезда се появи на 40-ата годишнина на испанското списание "Cosmopolitan" в Мексико сити късно снощи. Бившата съпруга на баскетболиста Крис Хъмфрис очевидно е горда с тялото си, но все пак е взела решение да сваля колограми. Ким се появи на празненството с бяла рокля и златисти токчета и не свали усмивката от лицето си.

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