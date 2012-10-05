Ким Кардашян пак скандализира с неподходяща рокля

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Порно звезда обвини ММА боец в лъжа
Порно звездата Келси Монро заяви, че няма връзка с претендента за временната титла на UFC в полусредна категория Колби Ковингтън (13-1 ММА). A post shared by colbycovington (@colbycovmma) on Apr 15, 2018 at ...Виж още
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След като само преди няколко дни обяви, че ще започне диета, за да свали килограми и да влезе във форма, Ким Кардашян отново скандализира с ултратясна рокля, подчертаваща закръгленото й тяло. 31-годишната риалити звезда се появи на 40-ата годишнина на испанското списание "Cosmopolitan" в Мексико сити късно снощи. Бившата съпруга на баскетболиста Крис Хъмфрис очевидно е горда с тялото си, но все пак е взела решение да сваля колограми. Ким се появи на празненството с бяла рокля и златисти токчета и не свали усмивката от лицето си.
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(Гост) 30
отговор
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(Гост) 29
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(Гост) 28
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Тя блести с интелект и вътрешна красота Рейтинг: 0 0
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(Гост) 26
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Категория Янко Тавата! Рейтинг: 1 0
(Гост) 25
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Е много си е хубава,какво като е по-пълна,изглежда много добре! Рейтинг: 0 0
(Гост) 24
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(Гост) 23
отговор
Уникална е, кой каквото иска да си говори (: Рейтинг: 0 0
(Гост) 22
отговор
super e kuchkata gazeta iska mi se da se p...raznia v djukite i Рейтинг: 0 0
(Гост) 21
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Голям шопар е. Рейтинг: 0 0
(Гост) 20
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(Гост) 19
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(Гост) 18
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Ми по-добре тая, отколкото някоя хърба, дето ще натежи двойно като се изпразня 2-3 пъти в нея Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
отговор
тая сани за кавали става... :Д Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
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Мексико сити или Мексико Сити ? Рейтинг: 0 0