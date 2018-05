Тенис WTA приветства договора на Qatar Airways с БФТ за Турнира на шампионките 05 октомври 2012 | 14:42 0 0 0 0 0



В прессъобщение, публикувано на официалната страница на WTA, се припомня, че състезанието в София официално ще се нарича Qatar Airways Tournament of Champions.



„Развълнувани сме от факта, че Qatar Airways са подписали договор за генерално спонсорство на Турнира на шампионките, – заяви Стейси Аластър, председател и изпълнителен директор на WTA. – Те са авиокомпания от световна класа, с прекрасна история на подкрепата на професионалния тенис, включително турнира Qatar Ladies Open в Доха, който е от категория „Премиер”. Поздравявам Българската федерация по тенис, че осигури такъв първокласен партньор за първото издание на състезанието в София”



Авторът на статията Адам Линкълн, Мениджър комуникации в Асоциацията, припомня, че вече са ясни притежателките на „уайлд кард” за турнира и това са Цветана Пиронкова и Мария Кириленко.



„Очаквам с нетърпение да играя в Турнира на шампионките в София и да се видя с моите почитатели там. Това ще бъде първото ми посещение в страната, но съм чувала много хубави неща за града. Искам да благодаря на президента на БФТ Стефан Цветков, че ми даде възможност да се състезавам. Това ще бъде страхотен начин за приключване на сезона”, заяви 25-годишната Кириленко, която този сезон стигна до рекордното за нея 12-о място в ранглистата, а в момента е №15 в света.



За Пиронкова, която стана първата българка, достигала полуфинал на „Уимбълдън”, целта ще бъде да спечели турнира в София, за да вземе първа титла в кариерата си, коментира Линкълн. Той припомня, че Цветана има три четвъртфинала през сезона и достигна до осминафиналите на Откритото първенство на Съединените щати, неин най-добър резултат в Големия шлем далече от тревата в Лондон.



„Аз съм много горда, че получих шанса да играя на толкова престижно състезание пред моите фенове у дома. Затова обичам тениса, за да участвам в големи състезания, в които да давам всичко от себе си. Очаквам да приветствам някои от моите колеги на корта и приятелки в България. Сигурна съм, че ще направим голямо шоу”, заявява Пиронкова.



Qatar Airways Tournament of Champions е с награден фонд 750 000 долара и ще се проведе от 30 октомври до 4 ноември в зала „Арена Армеец”. Осемте тенисистки ще бъдат разделени на две групи на жребия на 28 октомври. Първата от едната група среща втората от другата и обратна в двата полуфинала на 3 ноември. Финалната среща е в неделя, 5 ноември.



Двубоите в групите са по три на ден и са с начални часове 16:00, 18:15 и 20:00 часа и ще бъдат предавани пряко от БНТ.



От Женската тенис асоциация (WTA) изразиха задоволството си от анонсираното вчера от БФТ подписване на договор с Qatar Airways за генерално спонсорство на Турнира на шампионките.В прессъобщение, публикувано на официалната страница на WTA, се припомня, че състезанието в София официално ще се нарича Qatar Airways Tournament of Champions.„Развълнувани сме от факта, че Qatar Airways са подписали договор за генерално спонсорство на Турнира на шампионките, – заяви Стейси Аластър, председател и изпълнителен директор на WTA. – Те са авиокомпания от световна класа, с прекрасна история на подкрепата на професионалния тенис, включително турнира Qatar Ladies Open в Доха, който е от категория „Премиер”. Поздравявам Българската федерация по тенис, че осигури такъв първокласен партньор за първото издание на състезанието в София”Авторът на статията Адам Линкълн, Мениджър комуникации в Асоциацията, припомня, че вече са ясни притежателките на „уайлд кард” за турнира и това са Цветана Пиронкова и Мария Кириленко.„Очаквам с нетърпение да играя в Турнира на шампионките в София и да се видя с моите почитатели там. Това ще бъде първото ми посещение в страната, но съм чувала много хубави неща за града. Искам да благодаря на президента на БФТ Стефан Цветков, че ми даде възможност да се състезавам. Това ще бъде страхотен начин за приключване на сезона”, заяви 25-годишната Кириленко, която този сезон стигна до рекордното за нея 12-о място в ранглистата, а в момента е №15 в света.За Пиронкова, която стана първата българка, достигала полуфинал на „Уимбълдън”, целта ще бъде да спечели турнира в София, за да вземе първа титла в кариерата си, коментира Линкълн. Той припомня, че Цветана има три четвъртфинала през сезона и достигна до осминафиналите на Откритото първенство на Съединените щати, неин най-добър резултат в Големия шлем далече от тревата в Лондон.„Аз съм много горда, че получих шанса да играя на толкова престижно състезание пред моите фенове у дома. Затова обичам тениса, за да участвам в големи състезания, в които да давам всичко от себе си. Очаквам да приветствам някои от моите колеги на корта и приятелки в България. Сигурна съм, че ще направим голямо шоу”, заявява Пиронкова.Qatar Airways Tournament of Champions е с награден фонд 750 000 долара и ще се проведе от 30 октомври до 4 ноември в зала „Арена Армеец”. Осемте тенисистки ще бъдат разделени на две групи на жребия на 28 октомври. Първата от едната група среща втората от другата и обратна в двата полуфинала на 3 ноември. Финалната среща е в неделя, 5 ноември.Двубоите в групите са по три на ден и са с начални часове 16:00, 18:15 и 20:00 часа и ще бъдат предавани пряко от БНТ.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1111

1