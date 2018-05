Баскетбол Шампионите на САБЛ започнаха сезона с победа 05 октомври 2012 | 10:38 0 0 0 0 0



No Frame си изградиха комфортен аванс още през първото полувреме. След 10 минути игра те водеха с 25:18, а до почивката разликата в резултата стана двуцифрена - 42:32.



През третия период шампионите продължиха да диктуват темпото, но във втората половина на частта, ТУ се вдигна и намали разликата до 56:51 след 30 минути игра. No Framе, които бяха с едва шестима играчи този мач все пак показаха класа и стигнаха до крайния успех - 68:59.



Александър Иванов бе най-резултатен за победителите с 21 точки, към които добави 9 борби и 1 чадър. Ивайло Константинов бе на познатото си ниво - 17 точки, 8 борби и 8 асистенции, докато Йордан Янков се отчете със 16 точки.



Иван Петков и Петър Бабалиевски вкараха по 13 точки при поражението на ТУ, а Янко Минков остана с 8 точки.



Останалите два мача от кръга са Политехника - Манянас (8 октомври) и НСА - Ероус (10 октомври). И двата мача са с начален час 21.00 часа.



Шампионите от последното издание на САБЛ - No Frame започнаха сезона с успех. Първенците на Лигата се наложиха над тима на ТУ с 9 точки разлика, като крайният резултат на играната в баскетболната зала на НСА "Васил Левски" бе 68:59.No Frame си изградиха комфортен аванс още през първото полувреме. След 10 минути игра те водеха с 25:18, а до почивката разликата в резултата стана двуцифрена - 42:32.През третия период шампионите продължиха да диктуват темпото, но във втората половина на частта, ТУ се вдигна и намали разликата до 56:51 след 30 минути игра. No Framе, които бяха с едва шестима играчи този мач все пак показаха класа и стигнаха до крайния успех - 68:59.Александър Иванов бе най-резултатен за победителите с 21 точки, към които добави 9 борби и 1 чадър. Ивайло Константинов бе на познатото си ниво - 17 точки, 8 борби и 8 асистенции, докато Йордан Янков се отчете със 16 точки.Иван Петков и Петър Бабалиевски вкараха по 13 точки при поражението на ТУ, а Янко Минков остана с 8 точки.Останалите два мача от кръга са Политехника - Манянас (8 октомври) и НСА - Ероус (10 октомври). И двата мача са с начален час 21.00 часа.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1368

1