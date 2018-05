Голф Голфъри тестват автомобилите в Пирин Голф & Кънтри Клуб 05 октомври 2012 | 10:13 0 0 0 0 0



На 6 октомври 2012 (събота) Пирин Голф & Кънтри Клуб ще бъде домакин на първото издание на Porsche Sofia Zapad Golf Cup и ще предизвика напреднали и начинаещи голфъри. В състезанието могат да участват всички, които обичат голфа, чувстват се достатъчно уверени, или никога не са опитвали, но имат желание да се научат.



Общо 80 състезатели са заявили участие в състезанието до този момент, сред които представители на дипломатически мисии в България, водещи фирми у нас и чужбина. Право на участие имат както български граждани, така и чуждестранни голфъри, които притежават официален хендикап. Повишеният интерес към състезанието и надпреварата е свидетелство за усилията, който се полагат за развитието и популяризирането на този спорт в България.



Голфърите ще се състезават на 18 дупки на шампионското игрище в Пирин Голф. Играчите ще са разпределени в три дивизии, разделени спрямо хендикапа. Надпреварата ще стартира на 6 октомври в 10.00. В турнира ще вземе участие и представител на спонсорите- Данаил Данаилов – Управител на Порше София Запад, който нямат право да се състезава за голямата награда.



Гостите ще имат възможност да тестват автомобилите от гамата Audi през целия уикенд, като ще бъдат и едни от първите,на които ще бъде представено и последното попълнение във флотатана Audi – новото Audi А3.



Специално предложение за гостите и участниците в турнира - тест драйв или приятни мигове в СПА центъра на комплекса. Голфът не е само състезание. Той е и норма на поведение, и спазване на безупречен външен вид. В голфа са недопустими бавенето и други психологически трикове за изнервяне на съперника.



Награждаването на победителите ще се проведе в Клубната сграда в 19.00.



За любителите на италианското кафе също сме планирали незабравими емоции, голф турнира Lavazza Golf Cup на 7 октомври 2012. Водещата италианска компания успя да привлече състезатели от няколко държави – България, Македония, Словакия, Англия и Германия.



Lavazza Golf Cup ще се проведе във формат игра на 18 дупки, Two Ball Better Ball в отбори по двама състезатели. Ще бъдат обявени и излъчени победители в категориите „Най- близо до дупката” и „Най- дълъг удар”. Наградите на победителие ще бъдат връчени на официална церемония след състезанието в Клубната сграда на 7.10.2012.



