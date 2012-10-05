БГ Футбол Емо Спасов призова Сектор "Б": Уважение за Стоичков! 05 октомври 2012 | 08:42 0 0 0 0 72



"Не знам как ще бъде посрещнат той на "Герена", но се надявам привържениците на Левски да се вразумят. Не е правилно Стоичков да бъде хулен и обиждан. Все пак е много успял играч, допринесъл изключително много за футбола в България. Благодарение на него и някои други състезатели ние имахме щастието да бъдем бронзови медалисти от световно първенство. Такива хора заслужават уважение и почит. Публиката е длъжна да подходи с респект. Вярно е, че Христо е провокирал левскарите много пъти и те донякъде имат право да му го върнат, но в спорта е така. Камата е прям, точен и честен с хората", заяви Спасов пред "Тема Спорт". Бившият голмайстор на Левски е 6-кратен шампион на България със "сините".



Легендарният футболист на Левски Емил Спасов призова сините фенове за коректно и прилично поведение спрямо наставника на Литекс и икона на ЦСКА Христо Стоичков днес."Не знам как ще бъде посрещнат той на "Герена", но се надявам привържениците на Левски да се вразумят. Не е правилно Стоичков да бъде хулен и обиждан. Все пак е много успял играч, допринесъл изключително много за футбола в България. Благодарение на него и някои други състезатели ние имахме щастието да бъдем бронзови медалисти от световно първенство. Такива хора заслужават уважение и почит. Публиката е длъжна да подходи с респект. Вярно е, че Христо е провокирал левскарите много пъти и те донякъде имат право да му го върнат, но в спорта е така. Камата е прям, точен и честен с хората", заяви Спасов пред "Тема Спорт". Бившият голмайстор на Левски е 6-кратен шампион на България със "сините".

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