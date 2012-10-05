Емо Спасов призова Сектор "Б": Уважение за Стоичков!

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Порно звезда обвини ММА боец в лъжа
Порно звездата Келси Монро заяви, че няма връзка с претендента за временната титла на UFC в полусредна категория Колби Ковингтън (13-1 ММА). A post shared by colbycovington (@colbycovmma) on Apr 15, 2018 at ...Виж още
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БГ Футбол
Легендарният футболист на Левски Емил Спасов призова сините фенове за коректно и прилично поведение спрямо наставника на Литекс и икона на ЦСКА Христо Стоичков днес.
"Не знам как ще бъде посрещнат той на "Герена", но се надявам привържениците на Левски да се вразумят. Не е правилно Стоичков да бъде хулен и обиждан. Все пак е много успял играч, допринесъл изключително много за футбола в България. Благодарение на него и някои други състезатели ние имахме щастието да бъдем бронзови медалисти от световно първенство. Такива хора заслужават уважение и почит. Публиката е длъжна да подходи с респект. Вярно е, че Христо е провокирал левскарите много пъти и те донякъде имат право да му го върнат, но в спорта е така. Камата е прям, точен и честен с хората", заяви Спасов пред "Тема Спорт". Бившият голмайстор на Левски е 6-кратен шампион на България със "сините".
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(Гост) 61
отговор
W W W . O R I G I N A L N I . BE - - - ФУТБОЛЕН ОнЛАЙН МАГАЗИНА !!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 60
отговор
Стоичков 1989 след 5:0 “Ей, цървули сини, нахраних ли ви, а?! Ама малко ви беше, малко!” Рейтинг: 0 0
(Гост)
ЦЕЛУНИ СИНИЯТ К.Р армеецо Рейтинг: 0 0
(Гост) 59
отговор
турците и ромите от подуене днеска ще скандират Стойчков педе.рас, умрете гниди Рейтинг: 0 0
(Гост) 58
отговор
Р Е С Н А L В А Т А . C О М - CAЙТ 3А ПP0ГH03И HA ФУTB0ЛHИ МА40ВЕ Рейтинг: 0 0
фен на: Лудогорец 57
отговор
НЕ КА ЗАПАЗИМ ДОБРИЯ ТОН. А дано !! Рейтинг: 0 0
(Гост) 56
отговор
НЕ КА ЗАПАЗИМ ДОБРИЯ ТОН : ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ,ЧЕ ТОЙ СИ Е ПРИЗНАЛ ,ЧЕ КАТО МАЛЪК Е БИЛ ФЕН НА БОТЕВ ПД ! А И В ЦСКА СА ГО ВЗЕЛИ КОГАТО Е ДЕЙСТВАЛА КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА-ДА СЪБИРАТ ПО ЗАПОВЕД НАЙ-ДОБРИТЕ ВОЙНИЦИ ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ! Рейтинг: 0 0
фен на: Лудогорец 55
отговор
Сектор Б разбират само от мучене.. Рейтинг: 0 0
(Гост) 54
отговор
НЕКА ГО ПОСРЕЩНЕМ С УВАЖЕНИЕ-ТОВА Е ВСЕ ПАК ФУТБОЛИСТ НОМЕР 2 НА БЪЛГАРИЯ !!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 53
отговор
ДА НАКАРАШ ЛЕВСКАР ДА УВАЖАВА СТОИЧКОВ Е ВСЕ ЕДНО ДА НАКАРАШ ЧОРБАР ДА УВАЖАВА ГУНДИ . Рейтинг: 0 0
(Гост) 52
отговор
НИКАКВО УВАЖЕНИЕ ЗА ТОЯ БОКЛУК КОЙТО СРАМИ БЪЛГАРИЯ СЪС СЕЛСКИЯ СИ МАНТАЛИТЕТ ... ВЪН НЕКАДЪРНИК СКАПАН ХОНОРИУС Рейтинг: 0 0
(Гост) 51
отговор
така е на каквото си послал на това ще си легне. така е в спорта. легендите несе заяждат с тоя или оня. Рейтинг: 0 0
(Гост) 50
отговор
W W W . O R I G I N A L N I . BE - - - ФУТБОЛЕН ОнЛАЙН МАГАЗИНА !!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 49
отговор
уважавайте Ицо Стойчков бе турци подуенски !!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 48
отговор
СекБ-тор=ГОВЕЖДИ ОБОР!!! Рейтинг: 0 0
(Гост)
Говеда сме, газим! Газим най-вече лепиларчетата от сектор Гей! Рейтинг: 0 0
(Гост) 47
отговор
ей, червеничките ку.рвички, я лап.нете синия ху,й и по-тихо, да не ви го тикна аз, мамини сладки :) Рейтинг: 0 0