Левски Levski

Левски 3:2 Ботев (Пловдив)

последен:
04.05.2018

Лудогорец - Левски

следващ:
12.05.2018

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Емо Спасов призова Сектор "Б": Уважение за Стоичков!

05 октомври 2012 | 08:42
Емо Спасов призова Сектор &quot;Б&quot;: Уважение за Стоичков!
Легендарният футболист на Левски Емил Спасов призова сините фенове за коректно и прилично поведение спрямо наставника на Литекс и икона на ЦСКА Христо Стоичков днес.

"Не знам как ще бъде посрещнат той на "Герена", но се надявам привържениците на Левски да се вразумят. Не е правилно Стоичков да бъде хулен и обиждан. Все пак е много успял играч, допринесъл изключително много за футбола в България. Благодарение на него и някои други състезатели ние имахме щастието да бъдем бронзови медалисти от световно първенство. Такива хора заслужават уважение и почит. Публиката е длъжна да подходи с респект. Вярно е, че Христо е провокирал левскарите много пъти и те донякъде имат право да му го върнат, но в спорта е така. Камата е прям, точен и честен с хората", заяви Спасов пред "Тема Спорт". Бившият голмайстор на Левски е 6-кратен шампион на България със "сините".


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Спортни новини		 Прочетена 15635

Добави коментар ›› Коментари (61)

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O R I G I N A L N I . BE
(Гост) 61
отговор
05 октомври 2012 | 16:56

W W W . O R I G I N A L N I . BE - - - ФУТБОЛЕН ОнЛАЙН МАГАЗИНА !!! Рейтинг: 0 0

Е.б.а ги Ицо на стадиона
(Гост) 60
отговор
05 октомври 2012 | 16:40

Стоичков 1989 след 5:0 “Ей, цървули сини, нахраних ли ви, а?! Ама малко ви беше, малко!” Рейтинг: 0 0

uj za cecka
(Гост)
05 октомври 2012 | 18:48

ЦЕЛУНИ СИНИЯТ К.Р армеецо Рейтинг: 0 0

българин
(Гост) 59
отговор
05 октомври 2012 | 16:30

турците и ромите от подуене днеска ще скандират Стойчков педе.рас, умрете гниди Рейтинг: 0 0

ПP0ГH03И HA MA40BE !!!!!!
(Гост) 58
отговор
05 октомври 2012 | 15:30

Р Е С Н А L В А Т А . C О М - CAЙТ 3А ПP0ГH03И HA ФУTB0ЛHИ МА40ВЕ Рейтинг: 0 0

Zagorra
фен на: Лудогорец 57
отговор
05 октомври 2012 | 15:22

НЕ КА ЗАПАЗИМ ДОБРИЯ ТОН. А дано !! Рейтинг: 0 0

гост
(Гост) 56
отговор
05 октомври 2012 | 15:16

НЕ КА ЗАПАЗИМ ДОБРИЯ ТОН : ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ,ЧЕ ТОЙ СИ Е ПРИЗНАЛ ,ЧЕ КАТО МАЛЪК Е БИЛ ФЕН НА БОТЕВ ПД ! А И В ЦСКА СА ГО ВЗЕЛИ КОГАТО Е ДЕЙСТВАЛА КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА-ДА СЪБИРАТ ПО ЗАПОВЕД НАЙ-ДОБРИТЕ ВОЙНИЦИ ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ! Рейтинг: 0 0

Zagorra
фен на: Лудогорец 55
отговор
05 октомври 2012 | 15:11

Сектор Б разбират само от мучене.. Рейтинг: 0 0

ГОСТ
(Гост) 54
отговор
05 октомври 2012 | 15:01

НЕКА ГО ПОСРЕЩНЕМ С УВАЖЕНИЕ-ТОВА Е ВСЕ ПАК ФУТБОЛИСТ НОМЕР 2 НА БЪЛГАРИЯ !!! Рейтинг: 0 0

УЛТРАС
(Гост) 53
отговор
05 октомври 2012 | 14:52

ДА НАКАРАШ ЛЕВСКАР ДА УВАЖАВА СТОИЧКОВ Е ВСЕ ЕДНО ДА НАКАРАШ ЧОРБАР ДА УВАЖАВА ГУНДИ . Рейтинг: 0 0

ГРИШО
(Гост) 52
отговор
05 октомври 2012 | 14:49

НИКАКВО УВАЖЕНИЕ ЗА ТОЯ БОКЛУК КОЙТО СРАМИ БЪЛГАРИЯ СЪС СЕЛСКИЯ СИ МАНТАЛИТЕТ ... ВЪН НЕКАДЪРНИК СКАПАН ХОНОРИУС Рейтинг: 0 0

fen
(Гост) 51
отговор
05 октомври 2012 | 14:35

така е на каквото си послал на това ще си легне. така е в спорта. легендите несе заяждат с тоя или оня. Рейтинг: 0 0

O R I G I N A L N I . BE
(Гост) 50
отговор
05 октомври 2012 | 14:31

W W W . O R I G I N A L N I . BE - - - ФУТБОЛЕН ОнЛАЙН МАГАЗИНА !!! Рейтинг: 0 0

българин
(Гост) 49
отговор
05 октомври 2012 | 14:23

уважавайте Ицо Стойчков бе турци подуенски !!! Рейтинг: 0 0

luda krava
(Гост) 48
отговор
05 октомври 2012 | 13:52

СекБ-тор=ГОВЕЖДИ ОБОР!!! Рейтинг: 0 0

Бат Венци
(Гост)
05 октомври 2012 | 13:59

Говеда сме, газим! Газим най-вече лепиларчетата от сектор Гей! Рейтинг: 0 0

кочинка
(Гост) 47
отговор
05 октомври 2012 | 13:40

ей, червеничките ку.рвички, я лап.нете синия ху,й и по-тихо, да не ви го тикна аз, мамини сладки :) Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						


								

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										Видео
									
								

								
			


										
											
											
										
										
											Стоичков: Опетнихте името ми, не разследват мен

											  
										
									
			


										
											
											
										
										
											Стоичков: Уважавам Цанко и думите му

											  
										
									









			


										
											
											
										
										
											Стоичков: Да подкрепим момчетата - не мога да им се сърдя

											  
										
									
			


										
											
											
										
										
											Стоичков и Борисов се майтапят на терена на  стадион "Васил Левски"

											  
										
									
			


										
											
											
										
										
											Борисов и Стоичков в центъра на терена

											  
										
									
			


										
											
											
										
										
											Стоичков: Загубихме много, друга музика свири в клубния футбол

											  
										
									
			


										
											
											
										
										
											Стоичков: Публиката на ЦСКА винаги ще ме обича

											  
										
									
			


										
											
											
										
										
											Димитров: Стоичков ще е президент

											  
										
									
           


						





          

            

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                  Над 350 "дракончета" се включиха в пролетен футболен турнир
                
                
                  Над 350 "дракончета" се включиха в пролетен футболен турнир

                 
                
              

              

                
                  
                  Витоша U17 заминава на силен турнир в Германия
                
                
                  Витоша U17 заминава на силен турнир в Германия

                 
                
              

              

                
                  
                  Национал напусна Черно море
                
                
                  Национал напусна Черно море

                 
                
              

              

                
                  
                  Специална организация за феновете на Левски за 9 май
                
                
                  Специална организация за феновете на Левски за 9 май

                 
                
              

              

                
                  
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                  Вили Вуцов се завърна в родния футбол
                
                
                  Вили Вуцов се завърна в родния футбол

                 
                
              

              

                
                  
                  Феновете на Локо (Сф) скочиха на съдията
                
                
                  Феновете на Локо (Сф) скочиха на съдията

                 
                
              

              

                
                  
                  Славия – Левски 8:2 при елиминациите за Купата
                
                
                  Славия – Левски 8:2 при елиминациите за Купата

                 
                
              

              

                
                  
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                  Роси: Финалът със Славия ще даде смисъл на сезона ни

                 
                
              

            

            
            
          










        

            
            
            

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                  Специална организация за феновете на Левски за 9 май
                
                
                  Специална организация за феновете на Левски за 9 май

                 
                
              

              

                
                  
                  Славия – Левски 8:2 при елиминациите за Купата
                
                
                  Славия – Левски 8:2 при елиминациите за Купата

                 
                
              

              

                
                  
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                  Левскарите могат да подобрят рекорда на ЦСКА

                 
                
              

              

                
                  
                  Вутов преговаря за нов договор
                
                
                  Вутов преговаря за нов договор

                 
                
              

              

                
                  
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                  Легендата Ривалдо вече е в България, ще стиска палци за Левски (видео + галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  "Сините" биха "червените" при юношите
                
                
                  "Сините" биха "червените" при юношите

                 
                
              

              

                
                  
                  Еуфория сред близките на "сините" звезди преди финала
                
                
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                  Гонзо за Левски, годините му в клуба и живота след футбола
                
                
                  Гонзо за Левски, годините му в клуба и живота след футбола

                 
                
              

              

                
                  
                  Ривалдо загря за мача на Левски с Ел Класико
                
                
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