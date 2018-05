Бейзбол Кабрера спечели първата Тройна корона в MLB от 45 г. (видео) 04 октомври 2012 | 12:44 0 0 0 0 0



В 143-годишната история на MLB има още само 13 състезатели с подобно постижение, последният от които е Карл Ястржемски с униформата на Бостън Ред Сокс през 1967-а. В онзи сезон настоящият член на Залата на славата батира средно .326 с 44 хоумръна и 121 RBI и е избран за най-полезен играч (MVP) в Американската лига.







"Чувството е наистина невероятно. Страхотно е, че съм тук и мога да върша работата си на полето всеки ден. Но да постигна това е нещо фантастично. Не знам как да го обясня, исках само да се концентрирам върху мачовете на отбора и да давам най-доброто, на което съм способен", коментира Кабрера.



В последния мач на Детройт от редовния сезон – гостуване срещу Канзас Сити Роялс тази нощ, слъгърът бе сменен в 4-тия ининг и бе изпратен на крака от публиката на ст. "Кауфман". Инфилдерът приключи 0 от 2 със страйкаут в нападение, но "тигрите" спечелиха с 1:0. От събота Тайгърс започва участието си в плейофите, където като шампион в Централната дивизия ще срещне победителя на Запад Оукланд Атлетикс в серия до 3 победи.







Освен Кабрера и Ястржемски (73 г.) има само още един жив притежател на Тройна корона в MLB – 77-годишният Франк Робинсън, който е "коронясан" през 1966-а с коефициент .316, 49 хоумръна и 122 RBI за Балтимор Ориолс в АЛ. В историята на Тайгърс пък има само един друг "троен крал" – покойният от 1961-ва Тай Коб, който през 1909-а удря .377 с 9 хоумръна и 107 RBI в АЛ.



Останалите носители на Тройна корона са Пол Хайнс (Провидънс Грейс, НЛ, 1878), Тип О'Нийл (Сейнт Луис Браунс, АА, 1887), Нап Лажауи (Филаделфия Атлетикс, АЛ, 1901), Роджърс Хорнсби (Сейнт Луис Кардиналс, НЛ, 1922/1925), Джими Фокс (Филаделфия Атлетикс, АЛ, 1933), Чък Клайн (Филаделфия Филис, НЛ, 1933), Лу Гериг (Ню Йорк Янкис, АЛ, 1934), Джо Медуик (Сейнт Луис Кардиналс, НЛ, 1937), Тед Уилямс (Бостън Ред Сокс, АЛ, 1942/1947) и Мики Мантъл (Ню Йорк Янкис, АЛ, 1956). С изключение на първите двама всички са членове на Залата на бейзболната слава в Купърстаун.



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

