Агер подписва нов договор с Ливърпул 04 октомври 2012



Агер вече показа, че е лоялен на каузата "Ливърпул", след като татуира на пръстите на дясната си ръка YNWA - акроним на прословутия химн на мърсисайдци - You'll Never Walk Alone. Централният бранител на Ливърпул Даниел Агер ще подпише нов четиригодишен договор с клуба, с което ще сложи край на спекулациите около неговото бъдеще. Датчанинът, който бе искан от Манчестър Сити , вече се е разбрал за условията на новия контракт, според който ще получава около 75 000 паунда седмично. Остава само да сложи подписа си под споразумението - нещо, което може да се случи още днес - преди двубоя от Лига Европа срещу Удинезе Агер вече показа, че е лоялен на каузата "Ливърпул", след като татуира на пръстите на дясната си ръка YNWA - акроним на прословутия химн на мърсисайдци - You'll Never Walk Alone.

