Ашли Коул съди Google.com, и там го изкарали гей

Футболистът на английския Арсенал Ашли Коул се захвана да търси отговорност от няколко английски вестника. Ппричината за това са "пикантни" разкрития за личния му живот. В средата на февруари медиите публикуваха информации, че звездата на „топчиите” е участвал в гей-оргия.

Искът, който подготвиха адвокатите на Коул, обаче ще бъде и срещу търсачката Google.com. Причина за започването на делото срещу един от най-посещаваните сайтове в света е фактът, че името на Ашли Коул в тази търсачка се асоциира с термина "гей".

Скандалът тръгна от 12 февруари. Тогава неделното издание News of the World публикува на първа страница снимка на Коул с още двама мистериозни футболисти, единият от тях дори национал на Англия, "изненадани в хомосексуална оргия". Адвокатът на Коул - Греъм Шиър заведе иск първоначално срещу News of the World и срещу Sun. Сега обаче към двата таблоида ще бъде прибавена и американската търсачка Google.com.

"Много съм любопитен да разбера дали асоциацията на термина "гей" с името "Ашли Коул" е редакторски избор или е просто резултат от засиленото търсене в последно време на това име в различното общество заради публикациите, коментира юристът. – Искам пак да отбележа, че няма нищо вярно в написаното за Ашли Коул, всичко това са инсинуации. Моят клиент няма да толерира този вид журналистика и ще се бори за справедливост".