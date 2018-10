Улови си подарък! Ела в The Mall и хвани златната рибка!

Поредното лятно предизвикателство от The Mall е вече тук! Пренесете морските вълни и слънчевото настроение в най-интересния риболовен кът на сезона – това лято можеш сам да уловиш подаръка си!Направeте покупка за минимум 50 лв., в който и да е от магазините в The Mall, и опитайте късмета си! Представете касовата си бележка на нашите прелестни русалки при риболовния кът срещу бюро „Информация“ на партера и хванете златната рибка!Запретнете ръкави и уловете своя подарък сред повече от 3000 летни награди, предоставени със любезното съдействие на Andrews, Afreddo, Aladin, A'Tuin, Capella, Benetton, Carnival Kids, Carrefour, Celio, Clinique, Douglas, Estee Lauder, Lalo Treasures, Lush, MAC, Multirama, New Silhouette, Next, No Vello, Public, Samex, аптека SCS Franchise, Sephora, Seven Seconds, Technopolis, Teodor, The North Face.Пълните правила и условия на играта може да прочетете на www.themall.bg Очакваме ви всеки ден от 18 юли до 14 август в The Mall! Наслука!