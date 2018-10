Голф Карлсон с нелепо оттегляне от The Open Championship 18 юли 2012 | 21:00 0 0 0 0 1 Голфърите мечтаят цяла година да играят на Откритото първенство на Великобритания. Някои се надяват на поне един удар в най-старото състезание в аристократичния спорт. Шведът Робърт Карлсон пък неочаквано реши да откаже участие в навечерието на надпреварата в "Роял Литам Сейнт Ан" в Ланкашър. Каква е причината? Просто не е в настроение да излезе на игрището…



"Преди малко отказах участие от The Open Championship, написа в Тwitter световният номер 54. - В играта ми все още се забелязват някои досадни навици, които ми пречат. Ще си взема няколко седмици почивка", допълва Карлсон.



Решението на шведския голфър е учудващо, имайки предвид, че той не страда от контузия. Неприятното е, че мястото му няма да бъде заето от друг състезател. Така общият брой на претендентите за титлата на The Open Championship е 156. Карлсон трябваше да играе в първите два кръга в група с Марк Уилсън и Брендън Грейс.



Турнирът ще продължи от четвъртък до неделя и е с награден фонд от 8 милиона долара.



