Развива се проектът за откриване на билярдна академия в Бургас

Други спортове

През изминалата седмица в Бургас се проведе обучение по проект “European ABC (Academy for Billiard Champions) on the way to Sport Excellence” към Eвропейския съюз, отдел “Спорт” на Главна дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия. Проектът на стойност 166 327.00 евро беше спечелен в края на миналата година от Българска билярд федерация в надпревара със 106 кандидати от цяла Европа.



Доброто му изпълнение е ключово за бъдещо финансиране от Eвропейския съюз на спортни федерации от България. Партньори по проекта са Спортен клуб „Параспорт” - гр. Бургас, сдружение „Социални инициативи за личностна алтернатива” и билярдните федерации на Полша, Чехия, Словакия и Румъния.



В същността си проектът представлява обмен на добри практики между партньорите по проекта. До момента са се провели семинари в Румъния и Чехия.



"За Българска билярд федерация е изключително важен опитът, който споделят представителите на Полша, защо те имат европейски и световни титли в този спорт" коментира председателят на родната федерация Иван Каменарски.



Проектът ще завърши с учредяване на Билярдна Академия в град Бургас.

До края на октомври предстои излизането на филм за проекта.



Sportal.bg е официален медиен партньор на Българската федерация по билярд.