Други спортове Поляк спечели кръг от веригата BEST OF THE EAST 18 юли 2012 | 15:00 На 7 и 8 юли в Бургас се проведе кръг от международна верига по билярд BEST OF THE EAST с награден фонд от 7 000 лв. Събитието се проведе под патронажа на кмета на Бургас Димитър Николов. Церемонията по откриването се състоя в най-големия търговски център на града Mall Galleria, като участие взеха заместник- кметът на Бургас - Красимир Стойчев, членът на управителния съвет на Световната конфедерация по билярд - Марчин Кжемински, общинският съветник и член на постоянната комисия „Младежки дейности и спорт" към Общински съвет - Георги Манев, председателят на ББФ Иван Каменарски и заместник-председателят на Украинската национална спортна федерация по билярд Андрей Застровцев.



Турнирът се проведе по правилата на пул 10-а топка, където топките от 1 до 10 се вкарват по ред на номерата в предварително избран джоб. Това прави играта изключително интересна и майсторска, като лишава играчите от възможността за случайно попадение.



Рекордният брой желаещи да участват в надпреварата принуди организаторите да разширят схемата за 96 състезатели. Въпреки това за много желаещи не остана място да се включат в битка с титулярите на Източна Европа. Нашите най-добри играчи се изправиха срещу представители на 9 страни, между които имаше и европейски шампиони по билярд. Участие взеха отбори от Полша, Чехия, Румъния, Украйна, Русия, Македония, Словакия и Сърбия.



Първи стана Карол Сковерски (Полша), след като отстрани Ярослав Полах (Словакия) с 8:7. Сковерски изоставаше с 2:6, но успя да постигне невероятен обрат. Освен първото място и паричната премия от 2 100 лв. той получи самолетен билет за Kremlin Cup – турнир на Московската федерация по билярд с 50 000 долара награден фонд, който ще се проведе през ноември тази година.



Най-добро класиране от българските състезатели направи Николай Арменков, който завоюва 5-о място и успя да влезе в разпределянето на наградния фонд. Арменков беше отстранен много трудно със 7:5 от победителя в турнира Сковерски.

Турнирният директор Марчин Кжемински, който в началото на годината беше избран за Изпълнителен директор на Световната билярд асоциация, връчи отличие на председателя на Българска Билярд Федерация Иван Каменарски за изключително доброто организиране на този голям международен турнир. Каменарски получи такова признание и от заместник-председателят на Украинската национална спортна федерация по билярд Андрей Застровцев.



"Щастлив съм, че турнирът в Бургас постигна такава популярност", каза Каменарски.

- Бяха поставени няколко рекорда, единият от които за най-много състезатели и най-много страни участнички. За състезателите беше осигурено безплатно хотелско настаняване. Получи се много силен турнир и гледахме билярд на високо ниво. Всички чуждестранни състезатели останаха много доволни от посещението си в България и си пожелаха следващата година турнирът отново да е в Бургас. Заслугата за това е на екипът, който работеше по организацията, за което искам още един път да им благодаря. Единственото, за което съжалявам, е че нашите играчи не стигнаха до финал. Следващото голямо домакинство, за което кандидатстваме, е европейското първенство за юноши и девойки", допълни Каменарски.



