Община Бургас се превърна в столица на билярда

В продължение на две седмици град Бургас беше домакин на поредица от събития, свързани с билярдния спорт: републиканското първенство по пул 8-а топка,

Лагер сбор за подготовка на юношеския национален отбор за предстоящото Европейско първенство в Бранденбург - Германия 2012, първото издание на Шампионска лига по билярд с участието на шампионите на Българска Билярд Федерация, BEST OF THE EAST – голяма международна верига от турнири по билярд с участието на най-добрите състезатели на източна Европа, обучение по проект “European ABC (Academy for Billiard Champions) on the way to Sport Excellence” към Eвропейския съюз, Отдел “Спорт” на Главна дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия.



Проектът на стойност 166 327.00 евро беше спечелен в края на миналата година от Българска Билярд Федерация. Партньори са Спортен клуб „Параспорт” - гр. Бургас, сдружение „Социални инициативи за личностна алтернатива” и билярдните федерации на Полша, Чехия, Словакия и Румъния.



Председателят на Българска Билярд Федерация Иван Каменарски коментира, че град Бургас предлага изключително добри условия за развитието на билярдния спорт не само на национално, а и на международно равнище. Местните клубове са много добре оборудвани да посрещнат всякакви инициативи, а инфраструктурата на града и красотата на черноморския град го правят изключително желан за чуждестранните майстори на билярда. Бургас е един европейски град и заслужено е мястото, където ще бъде учредена Академията за билярдни шампиони по проект към Eвропейския съюз.



По време на международния турнир BEST OF THE EAST, представител от Световната конфедерация по билярд - Марчин Кжемински, връчи на заместник-кмета на Бургас Красимир Стойчев кристален плакет в знак на признание за развитието на българския билярд на световно ниво. Кристален плакет получи и Веси Деведжиева – началник отдел Спорт.



