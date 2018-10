Голи дами с близалки закриват Олимпиадата

Булевард

Грандиозно шоу подготвят организаторите за закриването на Олимпийските игри в Лондон. Уникален танц на стриптийзьорки, които ще смучат близалки, е една от главните атракции на церемонията. Сексапилните дами ще са сред 300 други дансъри, които ще развлекат зрителите.



След тях на сцената ще се появи и балет. В шоуто ще се вихрят и легендарните "Куин", които ще изпеят хита "We will rock you" заедно с Джеси Джи. "Тейк дет", Ани Ленъкс, Джордж Майкъл, Рей Дейвис, "Пет Шоп Бойс" и "Меднес" също ще забиват на сцената. Ръсел Бранд ще направи комедийна версия на песента "The sex pistols".

Повече от десет хиляди атлети ще оформят националните флагове на всички държави, които имат представители на Игрите. В същото време на големите монитори ще вървят репортажи с най-интересните моменти от олимпиадата. Преди това церемонията ще стартира с импровизирано филмче, което ще представи някои от забележителностите на английската столица в хартиен вид.



Легендите от "Дъ Ху" по сценарий ще закрият церемонията, а веднага след това балерината Дарси Бусел ще танцува, докато олимпийският огън бъде изнесен от стадиона в Лондон.



Режисьор на събитието е Ким Гавин. Той организира и мемориала за принцеса Даяна през 2007 година. Любопитната подробност е, че той е обещал на всички участници в церемонията хонорар от по 1 паунд.