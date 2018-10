БГ Футбол Мистерия: Продаде ли ЦСКА Жуниор Мораеш? 16 юли 2012 | 23:14 0 0 0 0 166



"Армейците" ще получат 2 милиона евро за звездата си, а южноамериканецът ще подпише за 2+1 години с клуба, където играят двама други бивши играчи на ЦСКА - Велизар Димитров и Грегъри Нелсън.



Мораес бе пред преминаване в Металург в началото на месеца и дори пътува за лагера на украинците в Австрия, но тогава преговорите се провалиха и той се завърна при "армейците".



Самият футболист обаче отрече информацията за трансфера чрез личния си профил в twitter. Бразилецът написа в социалната мрежа: "About my transfer, is not true !!" (За моя трансфер, не е вярно!!). Възможно е обаче той още да не е бил уведомен за финализираните преговори между двата клуба и скоро пак да му се наложи да замине за Украйна.

