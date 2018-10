Голф Уудс с Гарсия и Роуз на The Open Championship 16 юли 2012 | 20:31 0 0 0 0 0



ВСИЧКИ ГРУПИ ЗА ПЪРВИТЕ ДВА КРЪГА НА THE OPEN CHAMPIONSHIP МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК! Носителят на 14 мейджър титли и бивш номер 1 в света Тайгър Уудс ще бъде в група със Серхио Гарсия и Джъстин Роуз в първите два кръга на The Open Championship. Третата от четирите най-престижни надпревари в голф календара започва този четвъртък в Англия и е с награден фонд от 8 милиона долара. Уудс ще се опита да сложи край на 4-годишната суша без спечелена титла от "Голямата четворка". За последно той вдигна мейджър трофей в ръцете си през 2008 година на US Open.Друга интересна група за първите два кръга на състезанието е тази на световния номер 1 Люк Доналд, който ще играе рамо до рамо с Фил Микелсън и Джоф Огълви. Вторият в ранглистата Рори Макилрой ще е заедно с шампиона от изданието през 2010 година Луи Остуйзен и победителя от US PGA Championship през 2011 година Кийган Брадли. Лий Уестууд е в група с Бъба Уотсън и Йошинори Фуджимото. Защитаващият титлата си от турнира Дарън Кларк ще гледа отблизо играта на Ърни Елс и Зак Джонсън.Първият удар в 141-ото издание на надпреварата ще бъде направен от англичанина Бари Лейн в 6:19 часа местно време. Той ще е заедно с Джеймс Дрискол в началните кръгове.

