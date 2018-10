Медии Хип Хоп инвазия на SPIRIT of Burgas 16 юли 2012 | 16:55 0 0 0 0 5 Грандиозното хип-хоп шоу, което ни очаква в първата вечер на SPIRIT of Burgas с изпълненията на Tinie Tempah, Ms. Dynamite и големия Busta Rhymes, ще бъде подобаващо подгрято от BG HIP HOP U.N.I.T.Y. Специално за петото издание на най-големия музикален фестивал в България едни от най-популярните български артисти в момента и водещи всички класации у нас са подготвили незабравимо изживяване.



За първи път на 3 август на една сцена се качват Bobo & The Gang, 100 КИЛА, Лора Караджова, Jahmmi Youth и Alex P. Едва ли някой от тях има нужда от представяне, така че може да сме абсолютно сигурни, че лятното настроение и най-новата българска музика ударно ще подгреят всички фенове преди на сцената да се качи „най-бързата рима” Busta Rhymes.



Освен добре познатите хитове на всеки един от членовете на BG HIP HOP U.N.I.T.Y., сред които и абсолютният летен хит „Дим да ме няма” (Графа & Bobo, feat. Печенката), на главната сцена ще има много изненади, гост изпълнители и неочаквани миксове, които ще видят бял свят за първи път именно пред публиката на SPIRIT of Burgas.

